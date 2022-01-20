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В ДНР не поверили словам США о неразмещении оружия на Украине
В ДНР не поверили словам США о неразмещении оружия на Украине - РИА Новости, 20.01.2022
В ДНР не поверили словам США о неразмещении оружия на Украине
Верить заявлению США о том, что они "подумают" над вопросом не размещать стратегическое вооружение на территории Украины нельзя, считает депутат Народного... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:56
2022-01-20T13:56
сша
одесса
джо байден
нато
совет россия-нато
ситуация в днр и лнр
владислав бердичевский
россия
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Верить заявлению США о том, что они "подумают" над вопросом не размещать стратегическое вооружение на территории Украины нельзя, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае. Кроме того, американский лидер не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине, но заявил, что США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины."Верить тому, что США не будут размещать вооружение не стоит, потому что мы видим признаки того, что за деньги США оборудуются какие-то базы и идёт переоборудование. И это всё происходит достаточно быстро и оперативно. Мы видели на встрече (госсекретаря США Энтони) Блинкена с (министром иностранных дел Украины Дмитрием) Кулебой как он что-то показывал, что-то в районе Одессы. Вполне вероятно, что какое-то место присматривают американцы в этом районе. Поэтому верить нельзя", - сказал собеседник агентства.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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сша, одесса, джо байден, нато, совет россия-нато, ситуация в днр и лнр, владислав бердичевский, россия
13:56 20.01.2022
 
В ДНР не поверили словам США о неразмещении оружия на Украине

Депутат ДНР: верить США, что они "подумают" не размещать оружие на Украине нельзя

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Верить заявлению США о том, что они "подумают" над вопросом не размещать стратегическое вооружение на территории Украины нельзя, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае. Кроме того, американский лидер не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине, но заявил, что США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины.
"Верить тому, что США не будут размещать вооружение не стоит, потому что мы видим признаки того, что за деньги США оборудуются какие-то базы и идёт переоборудование. И это всё происходит достаточно быстро и оперативно. Мы видели на встрече (госсекретаря США Энтони) Блинкена с (министром иностранных дел Украины Дмитрием) Кулебой как он что-то показывал, что-то в районе Одессы. Вполне вероятно, что какое-то место присматривают американцы в этом районе. Поэтому верить нельзя", - сказал собеседник агентства.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:00
США планируют воевать с Россией до последнего украинца
 
СШАОдессаДжо БайденНАТОСовет Россия-НАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладислав БердичевскийРоссия
 
 
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