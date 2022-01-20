https://ria.ru/20220120/ssha-1768693841.html

Эксперт: недоговороспособность США подталкивает Россию к контругрозам

Эксперт: недоговороспособность США подталкивает Россию к контругрозам - РИА Новости, 20.01.2022

Эксперт: недоговороспособность США подталкивает Россию к контругрозам

Заявления президента США Джо Байдена по гарантиям безопасности для России демонстрируют недоговороспособность штатов и НАТО, толкая Москву к выработке контрмер... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:32

2022-01-20T11:32

2022-01-20T11:32

сша

москва

джо байден

александр грушко

владимир винокур

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совет россия-нато

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена по гарантиям безопасности для России демонстрируют недоговороспособность штатов и НАТО, толкая Москву к выработке контрмер и контругроз военного характера по отношению к Западу, заявил в четверг РИА Новости вице-президент лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.Ранее Байден заявил в ходе пресс-конференции, посвященной году его президентства, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе - напротив, Вашингтон увеличит численность контингента в восточной части Старого Света в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины. При этом он не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине.При этом эксперт подчеркнул, что эти "контругрозы" пока не подразумевают прямой военной конфронтации с Украиной и Западом."Речь идёт о применении военно-технических средств. Я не буду гадать, что это будут за меры, но все возможности у нашего военного руководства для этого есть", - отметил собеседник агентства.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что, если от предложений России по безопасности откажутся, тогда "Москва тоже перейдет в режим создания контругроз".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html

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сша, москва, джо байден, александр грушко, владимир винокур, нато, совет россия-нато, россия