Эксперт: недоговороспособность США подталкивает Россию к контругрозам
Эксперт Винокуров: недоговороспособность США вынуждает Россию прибегать к контругрозам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена по гарантиям безопасности для России демонстрируют недоговороспособность штатов и НАТО, толкая Москву к выработке контрмер и контругроз военного характера по отношению к Западу, заявил в четверг РИА Новости вице-президент лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
Ранее Байден заявил в ходе пресс-конференции, посвященной году его президентства, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе - напротив, Вашингтон увеличит численность контингента в восточной части Старого Света в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины. При этом он не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине.
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"Мы предложили американцам проект договора об обеспечении юридически оформленных гарантий безопасности, все указанные в нём позиции должны восприниматься как единое целое, никаких исключений тут быть не может. Байден продолжает курс на затягивание переговоров, нам на это идти сегодня нельзя. Учитывая продемонстрированную США и НАТО недоговороспособность, нам нужно переходить к контрмерам и контругрозам, о возможности которых заявляли в нашем МИД", - сказал Винокуров.
При этом эксперт подчеркнул, что эти "контругрозы" пока не подразумевают прямой военной конфронтации с Украиной и Западом.
"Речь идёт о применении военно-технических средств. Я не буду гадать, что это будут за меры, но все возможности у нашего военного руководства для этого есть", - отметил собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что, если от предложений России по безопасности откажутся, тогда "Москва тоже перейдет в режим создания контругроз".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.