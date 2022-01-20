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Косачев раскрыл сценарий США по эскалации вокруг Украины
Косачев раскрыл сценарий США по эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 20.01.2022
Косачев раскрыл сценарий США по эскалации вокруг Украины
США намерены торговаться с Россией по вопросам безопасности, представив ситуацию так, как будто санкции позволили избежать "агрессии" РФ по отношению к Украине, РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:05
2022-01-20T11:05
в мире
украина
киев
сша
джо байден
константин косачев
нато
facebook
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США намерены торговаться с Россией по вопросам безопасности, представив ситуацию так, как будто санкции позволили избежать "агрессии" РФ по отношению к Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент США Джо Байден заявил, что России никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.Комментируя пресс-конференцию Байдена, Косачев отметил, что впечатление от нее весьма противоречивое, "есть ощущение, что даже в своей "внешней части" оно было нацелено главным образом на то, чтобы отбить внутренние атаки со стороны ястребов в конгрессе".Тем не менее, во внешней части сигналов достаточно много, есть и довольно важные, добавил он. "Разумеется, все та же попытка представить ситуацию так, будто все дело в Украине (а не в ситуации с безопасностью в целом, на исправление которой направлены российские декабрьские предложения): Россия на грани вторжения, а весь мир сплачивается и готовит санкции, чтобы ее удержать", - написал Косачев в Facebook.На самом деле, вопрос "российского вторжения", как ни парадоксально, всецело в руках США, отметил Косачев. "Судя по всему, выбор стоит между "сценарием Саакашвили" – провокационной атакой Киева на Донбассе, которая должна вызвать "российскую агрессию" (как известно по грузинским событиям 2008 года, Запад имеет свойство "замечать", кто первый начал, примерно через год, да и то – нехотя и стеснительно). Или же предпочтение будет отдано фанфарам на тему "сплоченность Запада, угроза санкциями и готовность украинского народа идти в партизаны удержали агрессора у последней черты", - написал он.Судя по высказываниям Байдена, "вероятность второго сценария выше", подчеркнул парламентарий.Косачев напомнил о подробном описании США ужасов, которые ждут Россию в случае "нападения", а также о намеках, что "решение Кремлем, мол, еще не принято". "А, значит, нужно лишь усилить градус запугиваний, и Москва дрогнет. И очередной заход на тему – Путин испытывает единство Запада, но США и союзники сплотились, единство прочно, как никогда. Это значит – можно, похоже, обойтись и без "российской агрессии" для выполнения главной цели – устранения внутризападных противоречий, а это уже настраивает на некоторый оптимизм", - полагает сенатор.Он также напомнил о позиции США о неразмещении НАТО стратегических вооружений на Украине: "Мы можем что-нибудь сделать" с этим, причем в обмен на некие ответные шаги "в европейской части России". "Байден уже говорит об Украине как о подчиненной территории и ведет торг о том, что там будет размещено. Для "суверенной Украины", конечно, наглядный урок", - добавил он.Озабоченность России в Вашингтоне понимают, и, похоже, считают оправданной, иначе бы не торговались про размещение оружия. А вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время, по мнению президента США, невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом, и не все в НАТО этого хотят, написал Косачев."Поэтому тут спешки не будет, но предмет для очередного торга уже обозначен. И опять же, Киев не особо спрашивают", - заключил законодатель.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Москва также неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, константин косачев, нато, facebook, ситуация в днр и лнр, россия
11:05 20.01.2022
 
Косачев раскрыл сценарий США по эскалации вокруг Украины

Косачев: США склоняются к сценарию, где санкции "удержали" РФ от эскалации вокруг Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США намерены торговаться с Россией по вопросам безопасности, представив ситуацию так, как будто санкции позволили избежать "агрессии" РФ по отношению к Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что России никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.
Комментируя пресс-конференцию Байдена, Косачев отметил, что впечатление от нее весьма противоречивое, "есть ощущение, что даже в своей "внешней части" оно было нацелено главным образом на то, чтобы отбить внутренние атаки со стороны ястребов в конгрессе".
Тем не менее, во внешней части сигналов достаточно много, есть и довольно важные, добавил он. "Разумеется, все та же попытка представить ситуацию так, будто все дело в Украине (а не в ситуации с безопасностью в целом, на исправление которой направлены российские декабрьские предложения): Россия на грани вторжения, а весь мир сплачивается и готовит санкции, чтобы ее удержать", - написал Косачев в Facebook.
На самом деле, вопрос "российского вторжения", как ни парадоксально, всецело в руках США, отметил Косачев. "Судя по всему, выбор стоит между "сценарием Саакашвили" – провокационной атакой Киева на Донбассе, которая должна вызвать "российскую агрессию" (как известно по грузинским событиям 2008 года, Запад имеет свойство "замечать", кто первый начал, примерно через год, да и то – нехотя и стеснительно). Или же предпочтение будет отдано фанфарам на тему "сплоченность Запада, угроза санкциями и готовность украинского народа идти в партизаны удержали агрессора у последней черты", - написал он.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:00
США планируют воевать с Россией до последнего украинца
Судя по высказываниям Байдена, "вероятность второго сценария выше", подчеркнул парламентарий.
Косачев напомнил о подробном описании США ужасов, которые ждут Россию в случае "нападения", а также о намеках, что "решение Кремлем, мол, еще не принято". "А, значит, нужно лишь усилить градус запугиваний, и Москва дрогнет. И очередной заход на тему – Путин испытывает единство Запада, но США и союзники сплотились, единство прочно, как никогда. Это значит – можно, похоже, обойтись и без "российской агрессии" для выполнения главной цели – устранения внутризападных противоречий, а это уже настраивает на некоторый оптимизм", - полагает сенатор.
Он также напомнил о позиции США о неразмещении НАТО стратегических вооружений на Украине: "Мы можем что-нибудь сделать" с этим, причем в обмен на некие ответные шаги "в европейской части России". "Байден уже говорит об Украине как о подчиненной территории и ведет торг о том, что там будет размещено. Для "суверенной Украины", конечно, наглядный урок", - добавил он.
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08:00
Америка задалась главными русскими вопросами
Озабоченность России в Вашингтоне понимают, и, похоже, считают оправданной, иначе бы не торговались про размещение оружия. А вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время, по мнению президента США, невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом, и не все в НАТО этого хотят, написал Косачев.
"Поэтому тут спешки не будет, но предмет для очередного торга уже обозначен. И опять же, Киев не особо спрашивают", - заключил законодатель.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Москва также неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Лондон - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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