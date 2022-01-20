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США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ
США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2022
США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ
США допускают возможность продажи Турции истребителей F-16 ради усиления НАТО на Черном море, передает телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:41
2022-01-20T10:41
2022-01-20T12:31
в мире
сша
турция
нато
f-16
черное море
италия
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АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. США допускают возможность продажи Турции истребителей F-16 ради усиления НАТО на Черном море, передает телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники."Стороны провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне. Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение союзников по НАТО против возрастающей угрозы на Черном море", — говорится в сообщении.В апреле Вашингтон официально исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, поскольку та так не отказалась от покупки российских систем ПВО С-400. После этого президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Соединенные Штаты предложили его стране приобрести F-16 и что Джо Байден пообещал приложить все усилия, чтобы убедить американский сенат поддержать эту сделку.
https://ria.ru/20220108/istrebiteli-1766983542.html
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РИА Новости
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в мире, сша, турция, нато, f-16, черное море, италия, норвегия, дания, джо байден, f-35, с-400 «триумф»
10:41 20.01.2022 (обновлено: 12:31 20.01.2022)
США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ
CNN-Turk: США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16