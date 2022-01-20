https://ria.ru/20220120/ssha-1768682678.html

США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ

США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2022

США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16, пишут СМИ

США допускают возможность продажи Турции истребителей F-16 ради усиления НАТО на Черном море, передает телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:41

2022-01-20T10:41

2022-01-20T12:31

в мире

сша

турция

нато

f-16

черное море

италия

норвегия

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АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. США допускают возможность продажи Турции истребителей F-16 ради усиления НАТО на Черном море, передает телеканал CNN-Turk со ссылкой на свои американские источники."Стороны провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне. Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение союзников по НАТО против возрастающей угрозы на Черном море", — говорится в сообщении.В апреле Вашингтон официально исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, поскольку та так не отказалась от покупки российских систем ПВО С-400. После этого президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Соединенные Штаты предложили его стране приобрести F-16 и что Джо Байден пообещал приложить все усилия, чтобы убедить американский сенат поддержать эту сделку.

https://ria.ru/20220108/istrebiteli-1766983542.html

сша

турция

черное море

италия

норвегия

дания

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