https://ria.ru/20220120/sputnik-1768775985.html

Все данные по "Спутнику V" передали в ВОЗ, заявил Мурашко

Все данные по "Спутнику V" передали в ВОЗ, заявил Мурашко - РИА Новости, 20.01.2022

Все данные по "Спутнику V" передали в ВОЗ, заявил Мурашко

Все данные в ВОЗ по вакцине "Спутник V" переданы, визит специалистов в Россию ожидается в первом квартале, ориентировочно в феврале, заявил министр... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:19

2022-01-20T17:19

2022-01-20T17:33

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ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Все данные в ВОЗ по вакцине "Спутник V" переданы, визит специалистов в Россию ожидается в первом квартале, ориентировочно в феврале, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Все данные во Всемирную организацию здравоохранения переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решение, я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале", - сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20211229/zaderzhka-1765927481.html

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2022

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