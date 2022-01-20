https://ria.ru/20220120/sputnik-1768775985.html
Все данные по "Спутнику V" передали в ВОЗ, заявил Мурашко
Все данные по "Спутнику V" передали в ВОЗ, заявил Мурашко - РИА Новости, 20.01.2022
Все данные по "Спутнику V" передали в ВОЗ, заявил Мурашко
Все данные в ВОЗ по вакцине "Спутник V" переданы, визит специалистов в Россию ожидается в первом квартале, ориентировочно в феврале, заявил министр... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:19
2022-01-20T17:19
2022-01-20T17:33
распространение коронавируса
воз
россия
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Все данные в ВОЗ по вакцине "Спутник V" переданы, визит специалистов в Россию ожидается в первом квартале, ориентировочно в феврале, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Все данные во Всемирную организацию здравоохранения переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решение, я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале", - сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20211229/zaderzhka-1765927481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_67:0:2547:1860_1920x0_80_0_0_f13e6c64a2252023b0b20b4f515d75a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
17:19 20.01.2022 (обновлено: 17:33 20.01.2022)
Все данные по "Спутнику V" передали в ВОЗ, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: все данные по вакцине "Спутник V" были переданы в ВОЗ