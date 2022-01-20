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Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает активность вакцин против "омикрона"
Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает активность вакцин против "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022
Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает активность вакцин против "омикрона"
Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма коронавируса "омикрон", сообщили РФПИ и Центр им. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:11
2022-01-20T14:11
2022-01-20T14:11
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма коронавируса "омикрон", сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Спутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма", - говорится в заявлении.
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общество, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает активность вакцин против "омикрона"
Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает вируснейтрализующую активность против омикрон-штамма