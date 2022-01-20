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Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает активность вакцин против "омикрона"

Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает активность вакцин против "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022

Ученые: "Спутник Лайт" увеличивает активность вакцин против "омикрона"

Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма коронавируса "омикрон", сообщили РФПИ и Центр им. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:11

2022-01-20T14:11

2022-01-20T14:11

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма коронавируса "омикрон", сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Спутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма "омикрон" до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма", - говорится в заявлении.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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