https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html

Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer

Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer - РИА Новости, 20.01.2022

Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer

Российская вакцина "Спутник V" нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer, сообщили в РФПИ и Центре... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:07

2022-01-20T14:07

2022-01-20T20:43

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцина pfizer/biontech

рфпи против covid 19

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer, сообщили в РФПИ и Центре имени Гамалеи.Кроме того, специалисты пришли к выводу, что использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.Также российские и итальянские исследователи отмечают, что бустирование "Спутником Лайт" в рамках комбинированного применения вакцин — это лучшее решение для повышения их эффективности и продления периода защиты. Благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы, "Спутник Лайт" лучше защищает от "омикрона" и других мутаций.Исследование прошло в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.Вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с инфекцией. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768633297.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина pfizer/biontech