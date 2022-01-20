14:07 20.01.2022 (обновлено: 20:43 20.01.2022)
Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer
РФПИ: "Спутник V" дает в 2,1 раза больше антител к "омикрону", чем вакцина Pfizer
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer, сообщили в РФПИ и Центре имени Гамалеи.
"Вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации)", — говорится в пресс-релизе по итогам совместного исследования с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani (Спалланцани).
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.
Также российские и итальянские исследователи отмечают, что бустирование "Спутником Лайт" в рамках комбинированного применения вакцин — это лучшее решение для повышения их эффективности и продления периода защиты. Благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы, "Спутник Лайт" лучше защищает от "омикрона" и других мутаций.
Исследование прошло в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.
Вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с инфекцией. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.