Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РФПИ против Covid 19
https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html
Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer
Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer - РИА Новости, 20.01.2022
Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer
Российская вакцина "Спутник V" нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer, сообщили в РФПИ и Центре... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:07
2022-01-20T20:43
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцина pfizer/biontech
рфпи против covid 19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286f93f286d144603127dee3f1fbf35d.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer, сообщили в РФПИ и Центре имени Гамалеи.Кроме того, специалисты пришли к выводу, что использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.Также российские и итальянские исследователи отмечают, что бустирование "Спутником Лайт" в рамках комбинированного применения вакцин — это лучшее решение для повышения их эффективности и продления периода защиты. Благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы, "Спутник Лайт" лучше защищает от "омикрона" и других мутаций.Исследование прошло в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.Вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с инфекцией. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20220119/omikron-1768633297.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63f41777718106133379d6311a75f22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина pfizer/biontech
14:07 20.01.2022 (обновлено: 20:43 20.01.2022)
 
Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer

РФПИ: "Спутник V" дает в 2,1 раза больше антител к "омикрону", чем вакцина Pfizer

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" нейтрализует активность омикрон-штамма коронавируса в два раза лучше, чем препарат от компании Pfizer, сообщили в РФПИ и Центре имени Гамалеи.

"Вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации)", — говорится в пресс-релизе по итогам совместного исследования с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani (Спалланцани).

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что использование "Спутника Лайт" в качестве бустера увеличивает активность против "омикрона" до уровней, сравнимых с защитой, которую обеспечивает "Спутник V" от исходного штамма.
Также российские и итальянские исследователи отмечают, что бустирование "Спутником Лайт" в рамках комбинированного применения вакцин — это лучшее решение для повышения их эффективности и продления периода защиты. Благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы, "Спутник Лайт" лучше защищает от "омикрона" и других мутаций.
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 20:30Распространение коронавируса
Врач предупредил об опасной ошибке, связанной с "омикроном"
Исследование прошло в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.
Вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с инфекцией. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штаммаСравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
 
РФПИ против Covid 19Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС