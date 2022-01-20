https://ria.ru/20220120/sostoyanie-1768656268.html
Байден обратился к американцам из-за своего умственного состояния
Байден предложил американцам самим судить о его умственном состоянии - РИА Новости, 20.01.2022
Байден обратился к американцам из-за своего умственного состояния
Президент США Джо Байден предложил гражданам США самим судить о том, насколько его умственное состояние подходит для работы на этой должности. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:09
2022-01-20T02:09
2022-01-20T10:56
в мире
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джо байден
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил гражданам США самим судить о том, насколько его умственное состояние подходит для работы на этой должности.Ранее вышел опрос, согласно которому 49% респондентов не считают, что умственное состояние нынешнего президента подходит для должности."Я позволю вам всем судить, насколько это точно", — сказал Байден на пресс-конференции.
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в мире, сша, джо байден, вашингтон
02:09 20.01.2022 (обновлено: 10:56 20.01.2022)
Байден предложил американцам самим судить о его умственном состоянии
Президент США Байден предложил американцам самим судить о его умственном состоянии