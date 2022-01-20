https://ria.ru/20220120/soldat-1768740451.html

В Польше признали пересечение солдатом белорусской границы

В Польше признали пересечение солдатом белорусской границы - РИА Новости, 20.01.2022

В Польше признали пересечение солдатом белорусской границы

Пограничная стража Польши признала факт того, что польский солдат пересек границу Белоруссии 18 января, заявила РИА Новости пресс-секретарь Главного коменданта... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:51

2022-01-20T14:51

2022-01-20T14:51

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Пограничная стража Польши признала факт того, что польский солдат пересек границу Белоруссии 18 января, заявила РИА Новости пресс-секретарь Главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Ранее белорусская сторона сообщила, что в пункте пропуска Козловичи камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение государственной границы из Республики Польша в Республику Беларусь. По данным белорусской стороны, вечером 18 января, польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно."18 января военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересек линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии", - рассказала Михальская.

https://ria.ru/20220119/granitsa-1768555367.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии