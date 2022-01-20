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Депутат Мосгордумы рассказал, как проект санкций США повлияет на Собянина
Депутат Мосгордумы рассказал, как проект санкций США повлияет на Собянина - РИА Новости, 20.01.2022
Депутат Мосгордумы рассказал, как проект санкций США повлияет на Собянина
Возможные санкции со стороны США не повлияют на работу Сергея Собянина в качестве градоначальника российской столицы, а также на международное сотрудничество... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:18
2022-01-20T20:18
в мире
сша
москва
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможные санкции со стороны США не повлияют на работу Сергея Собянина в качестве градоначальника российской столицы, а также на международное сотрудничество Москвы, заявил РИА Новости депутат Мосгордумы Александр Семенников.Ранее газета Washington Post написала, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и других высокопоставленных лиц."Работа градоначальника в таком мегаполисе, как Москва, - это работа всегда под огромным давлением и в состоянии жесточайших самоограничений. Поскольку в городе десятки проблем, десятки конфликтов, пересекающихся интересов и круг населения разных взглядов на то, как должен развиваться город. Поэтому, если угодно, градоначальник всегда находится под различного рода рестрикциями. Чтобы выполнять эту работу, надо обладать завидным запасом стрессоустойчивости и способностью отрешиться от всего во имя вот этой миссии. Поэтому возможные санкции - это последнее, как мне кажется, о чем будет думать мэр, или что может как-то повлиять на его работу в качестве градоначальника", - рассказал Семенников.Он отметил, что главный интерес мэра - развитие столицы, решение вопросов развития города, и подчеркнул, что "вряд ли история с санкциями каким-то образом может на все это повлиять".Депутат Семенников добавил, что угроза санкций против Собянина не повлияет и на участие Москвы в международной кооперации. "По вопросам внешнеэкономического сотрудничества Москва - это крупнейший игрок. Она участник серьёзных разделов международной кооперации. Здесь проводится очень известный урбанистический форум ежегодно, где обсуждаются проблемы развития мегаполисов, крупных городов, и сюда приезжает много специалистов в урбанистике и градоначальников мировых мегаполисов – приезжает не потому, что их кто-то заставляет, а потому что им интересен опыт Москвы, им самим есть, что рассказать", - пояснил он."Поэтому участие Москвы в международной кооперации - это объективный процесс, он имеет под собой объективную основу и он будет продолжаться, несмотря ни на что. Я не думаю, что какие-то возможные чисто теоретические санкции в отношении того или иного должностного лица могут убрать наш город... из этого международного сотрудничества", - отметил Семенников.
https://ria.ru/20220120/pamfilova-1768786572.html
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в мире, сша, москва, сергей собянин, московская городская дума
20:18 20.01.2022
 
Депутат Мосгордумы рассказал, как проект санкций США повлияет на Собянина

Депутат Мосгордумы Семенников: возможные санкции США не повлияют на работу Собянина

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможные санкции со стороны США не повлияют на работу Сергея Собянина в качестве градоначальника российской столицы, а также на международное сотрудничество Москвы, заявил РИА Новости депутат Мосгордумы Александр Семенников.
Ранее газета Washington Post написала, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и других высокопоставленных лиц.
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"Работа градоначальника в таком мегаполисе, как Москва, - это работа всегда под огромным давлением и в состоянии жесточайших самоограничений. Поскольку в городе десятки проблем, десятки конфликтов, пересекающихся интересов и круг населения разных взглядов на то, как должен развиваться город. Поэтому, если угодно, градоначальник всегда находится под различного рода рестрикциями. Чтобы выполнять эту работу, надо обладать завидным запасом стрессоустойчивости и способностью отрешиться от всего во имя вот этой миссии. Поэтому возможные санкции - это последнее, как мне кажется, о чем будет думать мэр, или что может как-то повлиять на его работу в качестве градоначальника", - рассказал Семенников.
Он отметил, что главный интерес мэра - развитие столицы, решение вопросов развития города, и подчеркнул, что "вряд ли история с санкциями каким-то образом может на все это повлиять".
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Депутат Семенников добавил, что угроза санкций против Собянина не повлияет и на участие Москвы в международной кооперации. "По вопросам внешнеэкономического сотрудничества Москва - это крупнейший игрок. Она участник серьёзных разделов международной кооперации. Здесь проводится очень известный урбанистический форум ежегодно, где обсуждаются проблемы развития мегаполисов, крупных городов, и сюда приезжает много специалистов в урбанистике и градоначальников мировых мегаполисов – приезжает не потому, что их кто-то заставляет, а потому что им интересен опыт Москвы, им самим есть, что рассказать", - пояснил он.
"Поэтому участие Москвы в международной кооперации - это объективный процесс, он имеет под собой объективную основу и он будет продолжаться, несмотря ни на что. Я не думаю, что какие-то возможные чисто теоретические санкции в отношении того или иного должностного лица могут убрать наш город... из этого международного сотрудничества", - отметил Семенников.
 
В миреСШАМоскваСергей СобянинМосковская городская дума
 
 
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