https://ria.ru/20220120/sobyanin-1768812450.html

Депутат Мосгордумы рассказал, как проект санкций США повлияет на Собянина

Депутат Мосгордумы рассказал, как проект санкций США повлияет на Собянина - РИА Новости, 20.01.2022

Депутат Мосгордумы рассказал, как проект санкций США повлияет на Собянина

Возможные санкции со стороны США не повлияют на работу Сергея Собянина в качестве градоначальника российской столицы, а также на международное сотрудничество... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T20:18

2022-01-20T20:18

2022-01-20T20:18

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сша

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможные санкции со стороны США не повлияют на работу Сергея Собянина в качестве градоначальника российской столицы, а также на международное сотрудничество Москвы, заявил РИА Новости депутат Мосгордумы Александр Семенников.Ранее газета Washington Post написала, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и других высокопоставленных лиц."Работа градоначальника в таком мегаполисе, как Москва, - это работа всегда под огромным давлением и в состоянии жесточайших самоограничений. Поскольку в городе десятки проблем, десятки конфликтов, пересекающихся интересов и круг населения разных взглядов на то, как должен развиваться город. Поэтому, если угодно, градоначальник всегда находится под различного рода рестрикциями. Чтобы выполнять эту работу, надо обладать завидным запасом стрессоустойчивости и способностью отрешиться от всего во имя вот этой миссии. Поэтому возможные санкции - это последнее, как мне кажется, о чем будет думать мэр, или что может как-то повлиять на его работу в качестве градоначальника", - рассказал Семенников.Он отметил, что главный интерес мэра - развитие столицы, решение вопросов развития города, и подчеркнул, что "вряд ли история с санкциями каким-то образом может на все это повлиять".Депутат Семенников добавил, что угроза санкций против Собянина не повлияет и на участие Москвы в международной кооперации. "По вопросам внешнеэкономического сотрудничества Москва - это крупнейший игрок. Она участник серьёзных разделов международной кооперации. Здесь проводится очень известный урбанистический форум ежегодно, где обсуждаются проблемы развития мегаполисов, крупных городов, и сюда приезжает много специалистов в урбанистике и градоначальников мировых мегаполисов – приезжает не потому, что их кто-то заставляет, а потому что им интересен опыт Москвы, им самим есть, что рассказать", - пояснил он."Поэтому участие Москвы в международной кооперации - это объективный процесс, он имеет под собой объективную основу и он будет продолжаться, несмотря ни на что. Я не думаю, что какие-то возможные чисто теоретические санкции в отношении того или иного должностного лица могут убрать наш город... из этого международного сотрудничества", - отметил Семенников.

https://ria.ru/20220120/pamfilova-1768786572.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768765029.html

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в мире, сша, москва, сергей собянин, московская городская дума