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В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона
В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона - РИА Новости, 20.01.2022
В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона
Смартфон, как и любое другое устройство, имеет свой срок службы. Признаки того, что гаджет находится на "последнем издыхании", назвал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:15
2022-01-20T11:36
общество
технологии
смартфоны
роскачество
россия
сергей кузьменко
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Смартфон, как и любое другое устройство, имеет свой срок службы. Признаки того, что гаджет находится на "последнем издыхании", назвал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Производители современных телефонов, как правило, указывают в инструкциях к этим устройствам, что срок их службы — от трех до пяти лет. На самом деле смартфон может работать дольше, но обычно ожидается, что за несколько лет он морально устареет, а емкость его аккумулятора уменьшится. Владелец гаджета может догадаться о скорой "смерти" устройства по нескольким признакам, отметил Кузьменко.Под влиянием некоторых факторов смартфоны могут выходить из строя быстрее, чем предусмотрено в инструкциях по их эксплуатации, продолжил эксперт."Срок службы телефона сокращается из-за механических повреждений или воздействия влаги, если его уронить или утопить, например. В последнем случае, даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро "добьет" устройство", — предупредил Кузьменко.Если телефон неисправен, нужно обратиться в сервисный центр, а не пытаться разобраться в проблеме самостоятельно, заключил эксперт.
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общество, технологии, смартфоны, роскачество, россия, сергей кузьменко
04:15 20.01.2022 (обновлено: 11:36 20.01.2022)
 
В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона

Эксперт Роскачества Кузьменко: быстрая разрядка смартфона указывает на его неисправность

© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / OtaraevChermen
Смартфоны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Смартфон, как и любое другое устройство, имеет свой срок службы. Признаки того, что гаджет находится на "последнем издыхании", назвал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Производители современных телефонов, как правило, указывают в инструкциях к этим устройствам, что срок их службы — от трех до пяти лет. На самом деле смартфон может работать дольше, но обычно ожидается, что за несколько лет он морально устареет, а емкость его аккумулятора уменьшится. Владелец гаджета может догадаться о скорой "смерти" устройства по нескольким признакам, отметил Кузьменко.
"Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети. Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея", — сказал он.
Под влиянием некоторых факторов смартфоны могут выходить из строя быстрее, чем предусмотрено в инструкциях по их эксплуатации, продолжил эксперт.
"Срок службы телефона сокращается из-за механических повреждений или воздействия влаги, если его уронить или утопить, например. В последнем случае, даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро "добьет" устройство", — предупредил Кузьменко.
Если телефон неисправен, нужно обратиться в сервисный центр, а не пытаться разобраться в проблеме самостоятельно, заключил эксперт.
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 03:14
Стало известно, почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов
 
ОбществоТехнологииСмартфоныРоскачествоРоссияСергей Кузьменко
 
 
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