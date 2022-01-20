https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html

В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона

В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона - РИА Новости, 20.01.2022

В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона

Смартфон, как и любое другое устройство, имеет свой срок службы. Признаки того, что гаджет находится на "последнем издыхании", назвал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T04:15

2022-01-20T04:15

2022-01-20T11:36

общество

технологии

смартфоны

роскачество

россия

сергей кузьменко

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Смартфон, как и любое другое устройство, имеет свой срок службы. Признаки того, что гаджет находится на "последнем издыхании", назвал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Производители современных телефонов, как правило, указывают в инструкциях к этим устройствам, что срок их службы — от трех до пяти лет. На самом деле смартфон может работать дольше, но обычно ожидается, что за несколько лет он морально устареет, а емкость его аккумулятора уменьшится. Владелец гаджета может догадаться о скорой "смерти" устройства по нескольким признакам, отметил Кузьменко.Под влиянием некоторых факторов смартфоны могут выходить из строя быстрее, чем предусмотрено в инструкциях по их эксплуатации, продолжил эксперт."Срок службы телефона сокращается из-за механических повреждений или воздействия влаги, если его уронить или утопить, например. В последнем случае, даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро "добьет" устройство", — предупредил Кузьменко.Если телефон неисправен, нужно обратиться в сервисный центр, а не пытаться разобраться в проблеме самостоятельно, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220112/zaryadka-1767428654.html

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общество, технологии, смартфоны, роскачество, россия, сергей кузьменко