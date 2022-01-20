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Симоньян о санкциях США: горжусь, что попала в список с уважаемыми людьми
Симоньян о санкциях США: горжусь, что попала в список с уважаемыми людьми - РИА Новости, 20.01.2022
Симоньян о санкциях США: горжусь, что попала в список с уважаемыми людьми
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости свое включение в новый американский законопроект... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:03
2022-01-20T18:36
сша
индиана
михаил гуцериев
национальная медиа группа
следственный комитет россии (ск рф)
владимир соловьев (телеведущий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости свое включение в новый американский законопроект о санкциях против России.Кроме того, в своем телеграм-канале главный редактор отметила, что у нее нет и никогда не было недвижимости, бизнеса и банковских счетов за границей. Симоньян также подчеркнула, что считает США чудесной страной, где она училась и где живут ее друзья. Симоньян заключила, что "по совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить".Новый проект о санкциях накануне представил член палаты представителей США от Индианы республиканец Джим Бэнкс и еще 38 конгрессменов. Его текст пока официально не опубликовали, но как пишет газета The Washington Post, документ называется "Акт о привлечении к ответственности Путина". В нем предлагается ввести ограничения лично против президента России, руководства его администрации, всех членов правительства, главы ЦИК Эллы Памфиловой, руководителя СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова, мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, в списке — Маргарита Симоньян, олимпийская чемпионка и глава "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также такие предприниматели, как Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров.В законопроекте содержатся такие пункты, как запрет на операции с российским госдолгом, санкции против "Северного потока — 2", прекращение диалогов по стратегической стабильности и кибербезопасности и другие меры.
https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html
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сша, индиана, михаил гуцериев, национальная медиа группа , следственный комитет россии (ск рф), владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
18:03 20.01.2022 (обновлено: 18:36 20.01.2022)
 
Симоньян о санкциях США: горжусь, что попала в список с уважаемыми людьми

Симоньян о санкциях США: горжусь, что попала в список с уважаемыми людьми

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / RT
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости свое включение в новый американский законопроект о санкциях против России.
"Горжусь оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми. Надеюсь, санкции дают право пригласить их всех на шашлык", — сказала Симоньян.
Кроме того, в своем телеграм-канале главный редактор отметила, что у нее нет и никогда не было недвижимости, бизнеса и банковских счетов за границей. Симоньян также подчеркнула, что считает США чудесной страной, где она училась и где живут ее друзья.
"Но в эту прекрасную страну я и так не езжу много лет, поскольку эта прекрасная страна прислала мне повестку для дачи показаний по делу о признании нас иноагентами, а я знаю, чем такие повесточки иногда заканчиваются, и не могу рисковать оставить трех своих детей на много лет без матери", — добавила она.
Симоньян заключила, что "по совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить".
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Чем Байден пытается запугать Россию
Новый проект о санкциях накануне представил член палаты представителей США от Индианы республиканец Джим Бэнкс и еще 38 конгрессменов. Его текст пока официально не опубликовали, но как пишет газета The Washington Post, документ называется "Акт о привлечении к ответственности Путина".
В нем предлагается ввести ограничения лично против президента России, руководства его администрации, всех членов правительства, главы ЦИК Эллы Памфиловой, руководителя СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова, мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, в списке — Маргарита Симоньян, олимпийская чемпионка и глава "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также такие предприниматели, как Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров.
В законопроекте содержатся такие пункты, как запрет на операции с российским госдолгом, санкции против "Северного потока — 2", прекращение диалогов по стратегической стабильности и кибербезопасности и другие меры.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:03
В США представили новый проект санкций против России
 
СШАИндианаМихаил ГуцериевНациональная Медиа ГруппаСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Соловьев (телеведущий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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