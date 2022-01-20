https://ria.ru/20220120/shtraf-1768810064.html
В Новгородской области оштрафовали больницу за нарушения антиковидных норм
В Новгородской области оштрафовали больницу за нарушения антиковидных норм - РИА Новости, 20.01.2022
В Новгородской области оштрафовали больницу за нарушения антиковидных норм
Пестовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 100 тысяч рублей больницу за нарушения антиковидных норм, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:04
2022-01-20T20:04
2022-01-20T20:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Пестовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 100 тысяч рублей больницу за нарушения антиковидных норм, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Судья признал больницу виновной в нарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - ред.) и назначил административный штраф в размере менее минимального размера – 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Как следует из материалов дела, в Пестовской центральной районной больнице в обсерваторе для больных ковидом были палаты, где находились дети с другими диагнозами."Тем самым создавалась угроза заражения коронавирусной инфекцией детей. Также при анализе эпидемиологических карт установлено, что сотрудники больницы посещали рабочее место с симптомами ОРВИ и не были своевременно отстранены от выполнения ими служебных обязанностей", - говорится в материалах.Законный представитель больницы правонарушение признал, просил уменьшить размер штрафа в связи с тяжелым финансовым положением больницы.
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происшествия, новгородская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Новгородской области оштрафовали больницу за нарушения антиковидных норм
Больницу под Новгородом оштрафовали на сто тысяч рублей за нарушения антиковидных норм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости.
Пестовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 100 тысяч рублей больницу за нарушения антиковидных норм, сообщили
в объединенной пресс-службе судов региона.
"Судья признал больницу виновной в нарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - ред.) и назначил административный штраф в размере менее минимального размера – 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, в Пестовской центральной районной больнице в обсерваторе для больных ковидом были палаты, где находились дети с другими диагнозами.
"Тем самым создавалась угроза заражения коронавирусной инфекцией детей. Также при анализе эпидемиологических карт установлено, что сотрудники больницы посещали рабочее место с симптомами ОРВИ и не были своевременно отстранены от выполнения ими служебных обязанностей", - говорится в материалах.
Законный представитель больницы правонарушение признал, просил уменьшить размер штрафа в связи с тяжелым финансовым положением больницы.