https://ria.ru/20220120/shtraf-1768800762.html

Еврокомиссия потребовала от Польши оплатить штрафы

Еврокомиссия потребовала от Польши оплатить штрафы - РИА Новости, 20.01.2022

Еврокомиссия потребовала от Польши оплатить штрафы

Европейская комиссия направила Польше требование погасить штрафы, наложенные из-за отказа Варшавы выполнять решения Суда Евросоюза, сообщил официальный... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:07

2022-01-20T19:07

2022-01-20T19:07

в мире

варшава

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Европейская комиссия направила Польше требование погасить штрафы, наложенные из-за отказа Варшавы выполнять решения Суда Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд."После изучения ответа Польши Еврокомиссия констатировала, что решение Суда ЕС не выполняется… Еврокомиссия направила Польше требования об оплате штрафов с 4 ноября 2021 года по 10 января 2022", - сказал Виганд журналистам в Брюсселе.Таким образом сумма платежей по этим штрафам уже составляет порядка 70 миллионов евро. В дальнейшем Еврокомиссия намерена выставлять такие счета ежемесячно, если Польша не выполнит решение Суда ЕС.Ранее суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.В решении указывается, что поскольку Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, она приговаривается к выплате этого штрафа.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты.Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.Польша также отказывается выплачивать штрафы по другому решению суда, связанному с требованием приостановить добычу угля на шахте на границе с Чехией.

https://ria.ru/20220120/polsha-1768790402.html

https://ria.ru/20220119/shtraf-1768624786.html

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в мире, варшава, евросоюз, еврокомиссия