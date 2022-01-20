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"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости

"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости - РИА Новости, 20.01.2022

"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости

МВД России пока не намерено выносить штрафы за превышение водителями средней скорости, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на министерство. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T05:28

2022-01-20T05:28

2022-01-20T05:28

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москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

штрафы

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. МВД России пока не намерено выносить штрафы за превышение водителями средней скорости, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на министерство.Уточняется, что главной проблемой МВД называет трудности с установлением места совершения правонарушения и определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления.Еще в июне прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что МВД России разрабатывает проект об ответственности за превышение средней скорости на протяженных участках дорог. По его словам, сейчас отдельной статьи в КоАП РФ для таких ситуаций нет: штрафуются только автомобилисты, превысившие скорость "в моменте".

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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), штрафы, россия