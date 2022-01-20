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"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости
"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости - РИА Новости, 20.01.2022
"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости
МВД России пока не намерено выносить штрафы за превышение водителями средней скорости, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на министерство. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T05:28
2022-01-20T05:28
2022-01-20T05:28
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
штрафы
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. МВД России пока не намерено выносить штрафы за превышение водителями средней скорости, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на министерство.Уточняется, что главной проблемой МВД называет трудности с установлением места совершения правонарушения и определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления.Еще в июне прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что МВД России разрабатывает проект об ответственности за превышение средней скорости на протяженных участках дорог. По его словам, сейчас отдельной статьи в КоАП РФ для таких ситуаций нет: штрафуются только автомобилисты, превысившие скорость "в моменте".
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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), штрафы, россия
"Ъ": МВД не планирует назначать штрафы за превышение средней скорости
"Ъ": МВД России пока не намерено выносить штрафы за превышение водителями средней скорости