https://ria.ru/20220120/sholts-1768652803.html

Напуганный канцлер ФРГ процитировал Данилу Багрова в обращении к России

Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде" - РИА Новости, 20.01.2022

Напуганный канцлер ФРГ процитировал Данилу Багрова в обращении к России

России следует признать, что "сила в правде, а не наоборот", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:16

2022-01-20T01:16

2022-01-20T14:08

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. России следует признать, что "сила в правде, а не наоборот", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Немецкий политик подчеркнул решимость Берлина защищать Украину в случае "российской агрессии".Канцлер призвал Москву осознать, что "выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768314772.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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в мире, украина, киев, германия, москва, дмитрий песков, нато, олаф шольц, россия