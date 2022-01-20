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Напуганный канцлер ФРГ процитировал Данилу Багрова в обращении к России
Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде" - РИА Новости, 20.01.2022
Напуганный канцлер ФРГ процитировал Данилу Багрова в обращении к России
России следует признать, что "сила в правде, а не наоборот", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:16
2022-01-20T01:16
2022-01-20T14:08
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. России следует признать, что "сила в правде, а не наоборот", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Немецкий политик подчеркнул решимость Берлина защищать Украину в случае "российской агрессии".Канцлер призвал Москву осознать, что "выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768314772.html
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в мире, украина, киев, германия, москва, дмитрий песков, нато, олаф шольц, россия
01:16 20.01.2022 (обновлено: 14:08 20.01.2022)
Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от России признать, что сила в правде, а не наоборот