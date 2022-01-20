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https://ria.ru/20220120/senat-1768829272.html
СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России - РИА Новости, 20.01.2022
СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
Авторы законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом испытывают сложности с тем, когда рассмотреть инициативу,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:53
2022-01-20T23:53
в мире
сша
нью-джерси
дмитрий песков
джо байден
нато
роберт менендес
россия
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Авторы законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом испытывают сложности с тем, когда рассмотреть инициативу, пишет издание Roll Call."Первоначально Менендес планировал использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв, чтобы добиться поддержки своего законопроекта республиканцами, а голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе. Но зимняя погода и "омикрон"-штамм коронавируса разрушили эти планы", - говорится в сообщении.Отмечается, что "песок в часах заканчивается", и пока "сенаторы испытывают трудности с принятием мер" против России. Проблему представляет график сената, пишет издание.Группа сенаторов-демократов в США ранее представила законопроект, предусматривающий новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он называл свой проект "матерью всех санкций".Сенаторы представили и другие санкционные инициативы против РФ, но они во много повторяют предложенное Менендесом, однако есть и значительное отличие – демократ предлагает ввести ограничительные меры в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, его коллеги-республиканцы – независимо от развития событий.Изложенные в законопроекте предложения, в том числе касающиеся введения санкций в отношении руководства РФ и лично президента Владимира Путина, схожи с теми, которые Менендес предлагал включить осенью 2021 года в качестве поправки к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Однако тогда республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение законопроекта. Подписанный в конце декабря 2021 года президентом Джо Байденом финальный вариант бюджета на сумму $768 миллиардов не содержал положений, предложенных демократами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html
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нью-джерси
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в мире, сша, нью-джерси, дмитрий песков, джо байден, нато, роберт менендес, россия
23:53 20.01.2022
 
СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России

Roll Call: у сената США нет времени рассматривать "мать всех санкций" против России

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Авторы законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом испытывают сложности с тем, когда рассмотреть инициативу, пишет издание Roll Call.
"Первоначально Менендес планировал использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв, чтобы добиться поддержки своего законопроекта республиканцами, а голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе. Но зимняя погода и "омикрон"-штамм коронавируса разрушили эти планы", - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
16:08
Депутат объяснил, к чему могут привести новые санкции США против России
Отмечается, что "песок в часах заканчивается", и пока "сенаторы испытывают трудности с принятием мер" против России. Проблему представляет график сената, пишет издание.
Группа сенаторов-демократов в США ранее представила законопроект, предусматривающий новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он называл свой проект "матерью всех санкций".
Сенаторы представили и другие санкционные инициативы против РФ, но они во много повторяют предложенное Менендесом, однако есть и значительное отличие – демократ предлагает ввести ограничительные меры в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, его коллеги-республиканцы – независимо от развития событий.
Изложенные в законопроекте предложения, в том числе касающиеся введения санкций в отношении руководства РФ и лично президента Владимира Путина, схожи с теми, которые Менендес предлагал включить осенью 2021 года в качестве поправки к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Однако тогда республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение законопроекта. Подписанный в конце декабря 2021 года президентом Джо Байденом финальный вариант бюджета на сумму $768 миллиардов не содержал положений, предложенных демократами.
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16:41
Проект санкций США против России оскорбителен для крымчан, заявил эксперт
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреСШАНью-ДжерсиДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоберт МенендесРоссия
 
 
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