https://ria.ru/20220120/senat-1768829272.html

СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России

СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России - РИА Новости, 20.01.2022

СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России

Авторы законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом испытывают сложности с тем, когда рассмотреть инициативу,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:53

2022-01-20T23:53

2022-01-20T23:53

в мире

сша

нью-джерси

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россия

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Авторы законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором-демократом Робертом Менендесом испытывают сложности с тем, когда рассмотреть инициативу, пишет издание Roll Call."Первоначально Менендес планировал использовать эту неделю, на которую ранее приходился перерыв, чтобы добиться поддержки своего законопроекта республиканцами, а голосование, возможно, планировалось уже на следующей неделе. Но зимняя погода и "омикрон"-штамм коронавируса разрушили эти планы", - говорится в сообщении.Отмечается, что "песок в часах заканчивается", и пока "сенаторы испытывают трудности с принятием мер" против России. Проблему представляет график сената, пишет издание.Группа сенаторов-демократов в США ранее представила законопроект, предусматривающий новые санкции против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он называл свой проект "матерью всех санкций".Сенаторы представили и другие санкционные инициативы против РФ, но они во много повторяют предложенное Менендесом, однако есть и значительное отличие – демократ предлагает ввести ограничительные меры в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, его коллеги-республиканцы – независимо от развития событий.Изложенные в законопроекте предложения, в том числе касающиеся введения санкций в отношении руководства РФ и лично президента Владимира Путина, схожи с теми, которые Менендес предлагал включить осенью 2021 года в качестве поправки к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Однако тогда республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение законопроекта. Подписанный в конце декабря 2021 года президентом Джо Байденом финальный вариант бюджета на сумму $768 миллиардов не содержал положений, предложенных демократами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768765029.html

сша

нью-джерси

россия

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в мире, сша, нью-джерси, дмитрий песков, джо байден, нато, роберт менендес, россия