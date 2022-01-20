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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 20.01.2022
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:01
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 19.08 мск. При этом 85% претензий связаны с работой сайта, 9% пользователей соцсети жалуются на проблемы с подключением, еще 6% жалоб - на проблемы с приложением.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.
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технологии, москва, вконтакте, россия
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Downdetector: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети