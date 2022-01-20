https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768823263.html

Белый дом не исключил использование любых из озвученных мер против России

Белый дом не исключил использование любых из озвученных мер против России - РИА Новости, 20.01.2022

Белый дом не исключил использование любых из озвученных мер против России

США продолжают изучать вопрос о возможных рестрикциях в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, никакие из озвученных ранее администрацией мер... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:17

2022-01-20T22:17

2022-01-20T22:40

сша

в мире

украина

дженнифер псаки

санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. США продолжают изучать вопрос о возможных рестрикциях в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, никакие из озвученных ранее администрацией мер по-прежнему не исключены, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем рассматривать ряд вариантов, и никакие из тех мер, о которых сообщалось ранее, по-прежнему не исключены", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Конгрессмены США предлагают ввести санкции, в частности, против ряда российских предпринимателей, чиновников и журналистов, а также меры против газопровода "Северный поток 2", включая связанные с ним организации и их акционеров. Такой документ накануне представил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, что следует из информации на сайте конгресса, но пока текст официально не опубликован.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

сша

украина

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сша, в мире, украина, дженнифер псаки, санкции в отношении россии, россия