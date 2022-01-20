https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768823263.html
Белый дом не исключил использование любых из озвученных мер против России
Белый дом не исключил использование любых из озвученных мер против России - РИА Новости, 20.01.2022
Белый дом не исключил использование любых из озвученных мер против России
США продолжают изучать вопрос о возможных рестрикциях в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, никакие из озвученных ранее администрацией мер... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T22:17
2022-01-20T22:17
2022-01-20T22:40
сша
в мире
украина
дженнифер псаки
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. США продолжают изучать вопрос о возможных рестрикциях в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, никакие из озвученных ранее администрацией мер по-прежнему не исключены, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем рассматривать ряд вариантов, и никакие из тех мер, о которых сообщалось ранее, по-прежнему не исключены", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Конгрессмены США предлагают ввести санкции, в частности, против ряда российских предпринимателей, чиновников и журналистов, а также меры против газопровода "Северный поток 2", включая связанные с ним организации и их акционеров. Такой документ накануне представил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, что следует из информации на сайте конгресса, но пока текст официально не опубликован.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html
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сша, в мире, украина, дженнифер псаки, санкции в отношении россии, россия
22:17 20.01.2022 (обновлено: 22:40 20.01.2022)
Белый дом не исключил использование любых из озвученных мер против России
Белый дом не исключил использование любых из озвученных ограничительных мер против России