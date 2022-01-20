https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768821494.html

"Оппозиционная платформа" отреагировала на санкции США против депутатов

"Оппозиционная платформа" отреагировала на санкции США против депутатов - РИА Новости, 20.01.2022

"Оппозиционная платформа" отреагировала на санкции США против депутатов

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала санкции США против депутатов Тараса Козака и Олега Волошина актом международного политического... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:00

2022-01-20T22:00

2022-01-20T22:00

в мире

украина

сша

министерство финансов сша

олег волошин

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала санкции США против депутатов Тараса Козака и Олега Волошина актом международного политического террора.Ранее Минфин США заявил о введении санкций против четырех украинских политиков, обвинив их в попытках дестабилизации ситуации на Украине по приказу из России. Под санкции попали депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа", владелец телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тарас Козак и его коллега по парламентскому объединению Олег Волошин, а также два бывших украинских политика, которые ныне живут в России, - экс-депутат Владимир Олейник и Владимир Сивкович, который ранее занимал посты вице-премьера и заместителя секретаря СНБО."Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят в политическую систему и избирательный процесс в Украине", - говорится в сообщении на сайте партии.В политсиле считают, что введение санкций стало результатом тесной коммуникации и личных договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с представителями США, в частности, с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и сенаторами США."Власть Зеленского, продемонстрировав лживость, несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов, трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев. Введение Соединенными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу США и власти Зеленского с одним противником ‒ партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", - говорится в заявлении на сайте партии.

https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768797555.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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в мире, украина, сша, министерство финансов сша, олег волошин, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак