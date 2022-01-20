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https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768819863.html
Россия и Китай заблокировали введение санкций против лиц, связанных с КНДР
Россия и Китай заблокировали введение санкций против лиц, связанных с КНДР - РИА Новости, 20.01.2022
Россия и Китай заблокировали введение санкций против лиц, связанных с КНДР
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T21:40
2022-01-20T22:02
в мире
сша
совет безопасности оон
россия
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили РИА Новости источники в Совбезе ООН."Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР", - сказал собеседник агентства.Другой источник эту информацию подтвердил.По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза ООН.На прошлой неделе США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР. В прошлую среду власти США ввели односторонние санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц - одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае.
https://ria.ru/20220114/otvet-1767763375.html
https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763190076.html
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в мире, сша, совет безопасности оон, россия
21:40 20.01.2022 (обновлено: 22:02 20.01.2022)
 
Россия и Китай заблокировали введение санкций против лиц, связанных с КНДР

Россия и Китай заблокировали введение санкции против пяти лиц, связанных с КНДР

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 20 янв – РИА Новости. Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили РИА Новости источники в Совбезе ООН.
"Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР", - сказал собеседник агентства.
Вид на Пхеньян, КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 00:50
КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
Другой источник эту информацию подтвердил.
По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза ООН.
На прошлой неделе США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР. В прошлую среду власти США ввели односторонние санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц - одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 18:12
США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР
 
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