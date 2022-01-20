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https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768792071.html
Эксперт назвал проект санкций против России безумной затеей оппозиции
Эксперт назвал проект санкций против России безумной затеей оппозиции - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт назвал проект санкций против России безумной затеей оппозиции
Представленный республиканцем Джимом Бэнксом проект санкций против России не будет принят, он выглядит как безумная затея оппозиционной партии, считает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:31
2022-01-20T18:31
в мире
сша
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представленный республиканцем Джимом Бэнксом проект санкций против России не будет принят, он выглядит как безумная затея оппозиционной партии, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован.При этом газета Washington Post пишет, что проект назван "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминаются лично президент России Владимир Путин, все члены кабмина РФ, а также бизнесмены Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров, олимпийская чемпионка и глава "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, глава СК РФ Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Кроме этого, проект подразумевает запрет на операции с госдолгом РФ, предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. Как пишут СМИ, проект также предполагает прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским, и меры против "Северного потока 2", включая связанные с ним организации и их акционеров.Как пояснил Межуев, если взять фантастическую историю, что такой законопроект будет сейчас принят превентивно, то есть до до предполагаемого возможного начала военных действий России с Украиной, о котором говорят на Западе, и так далее, то, разумеется, это немедленно приведет к разрыву дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. "Что, конечно, ввергнет человечество в ситуацию, скажем так, непредсказуемую. Потому что разрыва дипотношений, конечно, следующий шаг - война. А война между двумя ядерными державами понятно, что может означать", - сказал эксперт РИА Новости.При этом политолог считает, что проект санкций принят не будет и является возможностью для демократов выиграть предстоящие промежуточные выборы в США."То есть эта ситуация, конечно, вызывающая. Но проект принят не будет. Я думаю, честно говоря, сейчас главная электоральная возможность для демократов выиграть выборы промежуточные заключается в появлении такого законопроекта. Потому что при всем лицемерии демократов, при том, что они ложно ругали Трампа, в настоящий момент так складывается конъюнктура событий, что, несмотря на всё это, они выглядят в общем как партия относительного спокойствия, относительного мира на фоне республиканцев, которые выдвигают такого рода законопроекты", - сказал эксперт.Межуев добавил, что в этом смысле демократы весьма заинтересованы в появлении такого рода проекта санкций, который представляет республиканскую партию в виде сумасшедших, которые могут поставить мир на грань ядерной войны."Поэтому, я думаю, что принято это, конечно, не будет, но, может, будет раскручено, может быть подано как пример неадекватности республиканской партии. С другой стороны, если будет обострение ситуации, тут, конечно, можно многое ожидать, какие-то санкции будут безусловно приняты. Возможно и самые неприятные. Но сейчас в настоящий момент это выглядит как такая безумная затея оппозиционной партии, которая рассчитана на сотрясание воздуха", - отметил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768762795.html
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в мире, сша, санкции в отношении россии, россия
18:31 20.01.2022
 
Эксперт назвал проект санкций против России безумной затеей оппозиции

Эксперт Межуев назвал проект санкций против России безумной затеей республиканцев

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представленный республиканцем Джимом Бэнксом проект санкций против России не будет принят, он выглядит как безумная затея оппозиционной партии, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован.
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При этом газета Washington Post пишет, что проект назван "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминаются лично президент России Владимир Путин, все члены кабмина РФ, а также бизнесмены Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров, олимпийская чемпионка и глава "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, глава СК РФ Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Кроме этого, проект подразумевает запрет на операции с госдолгом РФ, предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. Как пишут СМИ, проект также предполагает прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским, и меры против "Северного потока 2", включая связанные с ним организации и их акционеров.
Как пояснил Межуев, если взять фантастическую историю, что такой законопроект будет сейчас принят превентивно, то есть до до предполагаемого возможного начала военных действий России с Украиной, о котором говорят на Западе, и так далее, то, разумеется, это немедленно приведет к разрыву дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. "Что, конечно, ввергнет человечество в ситуацию, скажем так, непредсказуемую. Потому что разрыва дипотношений, конечно, следующий шаг - война. А война между двумя ядерными державами понятно, что может означать", - сказал эксперт РИА Новости.
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При этом политолог считает, что проект санкций принят не будет и является возможностью для демократов выиграть предстоящие промежуточные выборы в США.
"То есть эта ситуация, конечно, вызывающая. Но проект принят не будет. Я думаю, честно говоря, сейчас главная электоральная возможность для демократов выиграть выборы промежуточные заключается в появлении такого законопроекта. Потому что при всем лицемерии демократов, при том, что они ложно ругали Трампа, в настоящий момент так складывается конъюнктура событий, что, несмотря на всё это, они выглядят в общем как партия относительного спокойствия, относительного мира на фоне республиканцев, которые выдвигают такого рода законопроекты", - сказал эксперт.
Межуев добавил, что в этом смысле демократы весьма заинтересованы в появлении такого рода проекта санкций, который представляет республиканскую партию в виде сумасшедших, которые могут поставить мир на грань ядерной войны.
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"Поэтому, я думаю, что принято это, конечно, не будет, но, может, будет раскручено, может быть подано как пример неадекватности республиканской партии. С другой стороны, если будет обострение ситуации, тут, конечно, можно многое ожидать, какие-то санкции будут безусловно приняты. Возможно и самые неприятные. Но сейчас в настоящий момент это выглядит как такая безумная затея оппозиционной партии, которая рассчитана на сотрясание воздуха", - отметил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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