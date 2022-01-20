https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768791112.html

США ввели санкции против четырех украинцев, якобы связанных с Россией

США ввели санкции против четырех украинцев, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 20.01.2022

США ввели санкции против четырех украинцев, якобы связанных с Россией

США ввели санкции в отношении четырех украинских политиков, обвинив их в попытках дестабилизации ситуации в стране по приказу из России, заявил американский... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:23

2022-01-20T18:23

2022-01-20T20:45

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министерство финансов рф (минфин россии)

верховная рада украины

владимир олейник

112 украина

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США ввели санкции в отношении четырех украинских политиков, обвинив их в попытках дестабилизации ситуации в стране по приказу из России, заявил американский Минфин.Под санкции попали депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа", владелец телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тарас Козак, его коллега по парламентскому объединению Олег Волошин, а также два бывших украинских политика, которые ныне живут в России, — экс-депутат Владимир Олейник и Владимир Сивкович, который занимал посты вице-премьера и заместителя секретаря СНБО."Сегодня офис контроля за иностранными активами Министерства финансов ввел санкции против четырех физических лиц, которые участвовали в деятельности по дестабилизации на Украине по указанию российского правительства", — говорится в пресс-релизе.Козака американские власти считают причастным к попыткам очернить "высокопоставленных представителей ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского, обвинив их в провалах при реагировании на пандемию, а также продвижении через свои медиаплатформы ложной информации о президентских выборах в США 2020 года.В вину Волошину в Вашингтоне ставят "работу с российскими акторами с целью ослабления украинских правительственных чиновников и лоббирование от лица России". Его также подозревают в связях с гражданином России Константином Килимником, который ранее попал под санкции США "за участие в иностранном вмешательстве в президентские выборы в 2020 году".Живущего в России Олейника американцы обвиняют в сборе информации о критической инфраструктуре Украины по заданию ФСБ. Сивкович также обвинен в связях с ФСБ и участии в кампании дезинформации против президентских выборов 2020 года в США.Санкции по линии Министерства финансов означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки с гражданами США.Министерство финансов утверждает, что Россия "приказала своим разведывательным службам вербовать нынешних и бывших украинских чиновников, чтобы подготовиться к захвату контроля над правительством и критической инфраструктурой страны". Москва отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении Украины.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768792071.html

https://ria.ru/20220120/swift-1768783930.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768778687.html

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