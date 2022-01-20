https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768782166.html

Глава Крыма назвал проект санкций отражением американской политики

Глава Крыма назвал проект санкций отражением американской политики - РИА Новости, 20.01.2022

Глава Крыма назвал проект санкций отражением американской политики

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предложенный конгрессменами США проект санкций против России традиционным набором штампов, угроз и истерики. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:42

2022-01-20T17:42

2022-01-20T18:03

сша

россия

в мире

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предложенный конгрессменами США проект санкций против России традиционным набором штампов, угроз и истерики.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским."В приступе бессильной злобы они (конгрессмены - ред.) собрали в кучу все, что только могло им подсказать воспаленное воображение - от санкций против российских политиков и бизнесменов до требований отменить "аннексию" Крыма. По сути, это отражение всей политики США, в которой уже давно нет места дипломатии, а есть только угрозы, истерика и пропагандистские штампы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам главы Крыма, новый проект в очередной раз демонстрирует, насколько тоталитарным является мышление американских политиков и насколько оно отравлено сознанием собственной исключительности.

https://ria.ru/20220120/diponosheniya-1768765798.html

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768755178.html

сша

россия

республика крым

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сша, россия, в мире, республика крым, сергей аксенов (политик)