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Глава Крыма назвал проект санкций отражением американской политики
Глава Крыма назвал проект санкций отражением американской политики - РИА Новости, 20.01.2022
Глава Крыма назвал проект санкций отражением американской политики
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предложенный конгрессменами США проект санкций против России традиционным набором штампов, угроз и истерики. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:42
2022-01-20T18:03
сша
россия
в мире
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предложенный конгрессменами США проект санкций против России традиционным набором штампов, угроз и истерики.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским."В приступе бессильной злобы они (конгрессмены - ред.) собрали в кучу все, что только могло им подсказать воспаленное воображение - от санкций против российских политиков и бизнесменов до требований отменить "аннексию" Крыма. По сути, это отражение всей политики США, в которой уже давно нет места дипломатии, а есть только угрозы, истерика и пропагандистские штампы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам главы Крыма, новый проект в очередной раз демонстрирует, насколько тоталитарным является мышление американских политиков и насколько оно отравлено сознанием собственной исключительности.
https://ria.ru/20220120/diponosheniya-1768765798.html
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сша, россия, в мире, республика крым, сергей аксенов (политик)
17:42 20.01.2022 (обновлено: 18:03 20.01.2022)
 
Глава Крыма назвал проект санкций отражением американской политики

Глава Крыма Аксенов назвал проект санкций против России набором угроз и штампов

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предложенный конгрессменами США проект санкций против России традиционным набором штампов, угроз и истерики.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
16:45
Эксперт ответил на вопрос, возможен ли разрыв дипотношений России и США
"В приступе бессильной злобы они (конгрессмены - ред.) собрали в кучу все, что только могло им подсказать воспаленное воображение - от санкций против российских политиков и бизнесменов до требований отменить "аннексию" Крыма. По сути, это отражение всей политики США, в которой уже давно нет места дипломатии, а есть только угрозы, истерика и пропагандистские штампы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы Крыма, новый проект в очередной раз демонстрирует, насколько тоталитарным является мышление американских политиков и насколько оно отравлено сознанием собственной исключительности.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:58
Песков: слова Байдена могут подать идею Киеву решить вопрос Донбасса силой
 
СШАРоссияВ миреРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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