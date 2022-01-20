Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768775792.html
В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций
В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций - РИА Новости, 20.01.2022
В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций
США сильно рискуют, если решатся ввести новые санкции против России, у которой за последние годы стало значительно больше друзей, чем привыкли думать... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:18
2022-01-20T17:18
в мире
сша
китай
юрий гемпель
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. США сильно рискуют, если решатся ввести новые санкции против России, у которой за последние годы стало значительно больше друзей, чем привыкли думать американцы, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока - 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским."К сожалению, надежд на благоразумие США во взаимоотношениях с Россией остается все меньше. Если они решатся ввести новые санкции, то сильно рискуют. У России друзей больше, чем американские власти привыкли думать", - сказал Гемпель.По его словам, в то время, как США прикрываются "политическими карликами", за Россией стоят крепкие партнерские отношения с Индией и Китаем."От ранее объявленных санкций Россия стала крепче, а в случае введения новых – станет непобедимой", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768718462.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, юрий гемпель, северный поток — 2, россия
17:18 20.01.2022
 
В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций

Глава комитета парламента Крыма Гемпель: США сильно рискуют, если решатся на новые санкции

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. США сильно рискуют, если решатся ввести новые санкции против России, у которой за последние годы стало значительно больше друзей, чем привыкли думать американцы, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока - 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
16:08
Депутат объяснил, к чему могут привести новые санкции США против России
"К сожалению, надежд на благоразумие США во взаимоотношениях с Россией остается все меньше. Если они решатся ввести новые санкции, то сильно рискуют. У России друзей больше, чем американские власти привыкли думать", - сказал Гемпель.
По его словам, в то время, как США прикрываются "политическими карликами", за Россией стоят крепкие партнерские отношения с Индией и Китаем.
"От ранее объявленных санкций Россия стала крепче, а в случае введения новых – станет непобедимой", - сказал депутат.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
13:26
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине
 
В миреСШАКитайЮрий ГемпельСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС