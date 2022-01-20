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В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций
В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций - РИА Новости, 20.01.2022
В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций
США сильно рискуют, если решатся ввести новые санкции против России, у которой за последние годы стало значительно больше друзей, чем привыкли думать... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:18
2022-01-20T17:18
2022-01-20T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. США сильно рискуют, если решатся ввести новые санкции против России, у которой за последние годы стало значительно больше друзей, чем привыкли думать американцы, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока - 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским."К сожалению, надежд на благоразумие США во взаимоотношениях с Россией остается все меньше. Если они решатся ввести новые санкции, то сильно рискуют. У России друзей больше, чем американские власти привыкли думать", - сказал Гемпель.По его словам, в то время, как США прикрываются "политическими карликами", за Россией стоят крепкие партнерские отношения с Индией и Китаем."От ранее объявленных санкций Россия стала крепче, а в случае введения новых – станет непобедимой", - сказал депутат.
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в мире, сша, китай, юрий гемпель, северный поток — 2, россия
В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций
Глава комитета парламента Крыма Гемпель: США сильно рискуют, если решатся на новые санкции