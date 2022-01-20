https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768775792.html

В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций

В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций - РИА Новости, 20.01.2022

В Крыму предупредили США о последствиях возможных новых санкций

США сильно рискуют, если решатся ввести новые санкции против России, у которой за последние годы стало значительно больше друзей, чем привыкли думать... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:18

2022-01-20T17:18

2022-01-20T17:18

в мире

сша

китай

юрий гемпель

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. США сильно рискуют, если решатся ввести новые санкции против России, у которой за последние годы стало значительно больше друзей, чем привыкли думать американцы, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока - 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским."К сожалению, надежд на благоразумие США во взаимоотношениях с Россией остается все меньше. Если они решатся ввести новые санкции, то сильно рискуют. У России друзей больше, чем американские власти привыкли думать", - сказал Гемпель.По его словам, в то время, как США прикрываются "политическими карликами", за Россией стоят крепкие партнерские отношения с Индией и Китаем."От ранее объявленных санкций Россия стала крепче, а в случае введения новых – станет непобедимой", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768718462.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, юрий гемпель, северный поток — 2, россия