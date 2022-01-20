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Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной

Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной - РИА Новости, 20.01.2022

Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной

Позиция США ясна: военные РФ не должны пересекать границу, за это последуют суровые санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:07

2022-01-20T17:07

2022-01-20T18:20

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Позиция США ясна: военные РФ не должны пересекать границу, за это последуют суровые санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с главой МИД Германии.“Мы ясно говорили, что любое движение российских военных через украинскую границу и новые акты агрессии против Украины будут встречены стремительным, серьезным и единым ответом США и наших союзников”, - сказал госсекретарь США, отвечая на просьбу пояснить, “какие действия России поведут за собой санкции, которыми вы угрожаете”.“Мы также знаем из долгого опыта, что есть много других инструментов, некоторые из них не являются прямыми военными действиями, это дестабилизация, гибридные атаки, военизированная тактика, и мы обсуждаем их с союзниками и партнерами, обсуждая всевозможные сценарии, которые может задействовать Россия для того, чтобы в том или ином виде возобновить агрессию против Украины, дестабилизировать ее, ...и по каждому из этих сценариев мы тесно взаимодействуем для того, чтобы выработать наш общий ответ”, - сказал Блинкен, не указав, какие меры могут быть приняты союзниками на перечисленные им возможные действия Москвы. При этом он подчеркнул, что “если санкции будут необходимы, все они будут взаимодополняющими и будут введены в координации (между союзниками)”.Ранее в четверг, во время пресс-конференции в четверг президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, в котором вновь заявила, что США и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/diponosheniya-1768765798.html

https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

https://ria.ru/20220120/ugrozy-1768706780.html

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в мире, сша, украина, санкции в отношении россии, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия