Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768772171.html
Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной
Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной - РИА Новости, 20.01.2022
Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной
Позиция США ясна: военные РФ не должны пересекать границу, за это последуют суровые санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:07
2022-01-20T18:20
в мире
сша
украина
санкции в отношении россии
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761844620_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_59cde42bbd8e102886c117ccab95e673.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Позиция США ясна: военные РФ не должны пересекать границу, за это последуют суровые санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с главой МИД Германии.“Мы ясно говорили, что любое движение российских военных через украинскую границу и новые акты агрессии против Украины будут встречены стремительным, серьезным и единым ответом США и наших союзников”, - сказал госсекретарь США, отвечая на просьбу пояснить, “какие действия России поведут за собой санкции, которыми вы угрожаете”.“Мы также знаем из долгого опыта, что есть много других инструментов, некоторые из них не являются прямыми военными действиями, это дестабилизация, гибридные атаки, военизированная тактика, и мы обсуждаем их с союзниками и партнерами, обсуждая всевозможные сценарии, которые может задействовать Россия для того, чтобы в том или ином виде возобновить агрессию против Украины, дестабилизировать ее, ...и по каждому из этих сценариев мы тесно взаимодействуем для того, чтобы выработать наш общий ответ”, - сказал Блинкен, не указав, какие меры могут быть приняты союзниками на перечисленные им возможные действия Москвы. При этом он подчеркнул, что “если санкции будут необходимы, все они будут взаимодополняющими и будут введены в координации (между союзниками)”.Ранее в четверг, во время пресс-конференции в четверг президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, в котором вновь заявила, что США и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/diponosheniya-1768765798.html
https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html
https://ria.ru/20220120/ugrozy-1768706780.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761844620_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_166fef32a4395d2aa18b2b29f8d95758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, санкции в отношении россии, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
17:07 20.01.2022 (обновлено: 18:20 20.01.2022)
 
Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной

Госсекретарь США Блинкен: Россия не должна пересекать границу, за это последуют санкции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Позиция США ясна: военные РФ не должны пересекать границу, за это последуют суровые санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с главой МИД Германии.
“Мы ясно говорили, что любое движение российских военных через украинскую границу и новые акты агрессии против Украины будут встречены стремительным, серьезным и единым ответом США и наших союзников”, - сказал госсекретарь США, отвечая на просьбу пояснить, “какие действия России поведут за собой санкции, которыми вы угрожаете”.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
16:45
Эксперт ответил на вопрос, возможен ли разрыв дипотношений России и США
“Мы также знаем из долгого опыта, что есть много других инструментов, некоторые из них не являются прямыми военными действиями, это дестабилизация, гибридные атаки, военизированная тактика, и мы обсуждаем их с союзниками и партнерами, обсуждая всевозможные сценарии, которые может задействовать Россия для того, чтобы в том или ином виде возобновить агрессию против Украины, дестабилизировать ее, ...и по каждому из этих сценариев мы тесно взаимодействуем для того, чтобы выработать наш общий ответ”, - сказал Блинкен, не указав, какие меры могут быть приняты союзниками на перечисленные им возможные действия Москвы. При этом он подчеркнул, что “если санкции будут необходимы, все они будут взаимодополняющими и будут введены в координации (между союзниками)”.
Ранее в четверг, во время пресс-конференции в четверг президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, в котором вновь заявила, что США и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:46
Чем Байден пытается запугать Россию
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
12:33
В Кремле отреагировали на угрозы Байдена в адрес России
 
В миреСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС