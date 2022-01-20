https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768765029.html

Проект санкций США против России оскорбителен для крымчан, заявил эксперт

Проект санкций США против России оскорбителен для крымчан, заявил эксперт - РИА Новости, 20.01.2022

Проект санкций США против России оскорбителен для крымчан, заявил эксперт

Санкционный пакет в отношении России, разработанный республиканцами в США, оскорбителен для жителей Крыма, так как не учитывает их свободное волеизъявление,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:41

2022-01-20T16:41

2022-01-20T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Санкционный пакет в отношении России, разработанный республиканцами в США, оскорбителен для жителей Крыма, так как не учитывает их свободное волеизъявление, сказал РИА Новости крымский политолог Сергей Мельничук.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали."По проекту видно, что составляли его люди абсолютно далекие от понимания как внешней политики в целом, так и о ситуации на Украине. Что касается требования по Крыму – это ставшее уже традиционным пренебрежение демократическим выбором крымчан. Сегодня это ещё более оскорбительно – 20 января годовщина референдума о воссоздании в Крыму АССР, что было первым шагом к воссоединению с Россией. Очевидно, с таким подходом диалог по безопасности не был бы возможен, но едва ли таким "ястребам" нужен диалог", - сказал Мельничук.По мнению политолога, предлагаемый проект санкций основан прежде всего на желании завоевать симпатии избирателей внутри самих США, что сказывается негативно на сложных отношениях двух держав."Проект санкций, к сожалению, является отличной демонстрацией того насколько Республиканцы ударились в популизм. Вопрос о "трате денег" должен завоевать симпатии граждан, а не быть хоть сколько-нибудь полезным. Конечно, любой проект санкций не ведет к нормальному диалогу, но этот просто нелеп и саботирующий любые попытки сгладить сложные отношения России и США", - сказал собеседник агентства.По информации Washington Post, проект санкций получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768763124.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, северный поток — 2, россия