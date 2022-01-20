https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768762795.html

В Госдуме пообещали зеркальный ответ на принятие новых санкций США

В Госдуме пообещали зеркальный ответ на принятие новых санкций США - РИА Новости, 20.01.2022

В Госдуме пообещали зеркальный ответ на принятие новых санкций США

В случае принятия нового пакета санкций США против РФ ответ Москвы будет симметричным - мы оставляем за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:29

2022-01-20T16:29

2022-01-20T16:54

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В случае принятия нового пакета санкций США против РФ ответ Москвы будет симметричным - мы оставляем за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик."Ответ, без сомнения, будет зеркальным: мы оставляем за собой право разорвать дипломатические отношения со всеми странами, которые присоединятся к этому санкционному пакету", - подчеркнул Белик.Он назвал признание России государством-спонсором терроризма в рамках нового проекта санкций США абсурдным и дерзким обвинением и добавил, что Вашингтону так или иначе приходится считаться с Москвой."Учитывая, что сегодня идет мощное противостояние под названием "у кого нервы крепче", сейчас на Россию сыплются даже самые несуразные, абсурдные и дерзкие обвинения, в том числе такое, как признание РФ государством-спонсором терроризма", - подчеркнул Белик.Политик добавил, что Западу, "каким бы он великим себя ни мнил", приходится считаться с Россией, в том числе в торгово-экономическом плане. "Без российских товаров там придется очень туго и произойдет падение уровня жизни до такого состояния, что возмущенный европейский обыватель публично предаст Украину анафеме и потребует того уровня жизни, какой был до украинского кризиса", - добавил он.Вместе с тем, политик допустил санкционные и другие меры со стороны Вашингтона. "В то же время я допускаю со стороны США такие моменты, как мощные санкции, публичные оскорбления и запреты на контакты с российскими лидерами", - добавил он.Однако, говоря, в частности, об отключении России от SWIFT, политик задался вопросом, как в данном случае сами зарубежные партнёры будут рассчитываться с РФ за такие ресурсы, как газ или нефть."Ну а то, что говорят о конвертации рубля, отключении России от SWIFT… Интересно, за газ, нефть и другие российские товары европейские эмиссары с чемоданами денег в Москву поедут рассчитываться?", - иронично отметил он.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.

https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

https://ria.ru/20220120/dollar-1768681181.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

https://ria.ru/20220120/ugrozy-1768706780.html

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сша, госдума рф, россия, в мире, дмитрий белик