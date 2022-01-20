https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html

Депутат объяснил, к чему могут привести новые санкции США против России

Депутат объяснил, к чему могут привести новые санкции США против России - РИА Новости, 20.01.2022

Депутат объяснил, к чему могут привести новые санкции США против России

Новый проект санкций США против России деструктивен и снова возведет железный занавес между двумя странами, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:08

2022-01-20T16:08

2022-01-20T16:26

в мире

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северный поток — 2

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый проект санкций США против России деструктивен и снова возведет железный занавес между двумя странами, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. При этом, как сообщает газета Washington Post, санкции коснутся российских чиновников, силовиков, бизнесменов, журналистов. Кроме того, предлагается ввести меры против "Северного потока — 2" и прекратить траты на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским."Санкции положат конец любому диалогу. Это разделит наши народы. Неужели американцам так хочется потом стучаться лбом в закрытую дверь? США пора прекратить придерживаться деструктивной позиции. Их санкции возведут новый железный занавес между нашими странами. Россия к этому готова, а вот США – сомневаюсь", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, у России гораздо больше друзей, чем думает Вашингтон."Либо будет диалог, либо США ждут разрушительные последствия", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220119/krym-1768589281.html

https://ria.ru/20220119/sanktsii-1768527986.html

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в мире, сша, госдума рф, россия, северный поток — 2