16:00 20.01.2022 (обновлено: 16:18 20.01.2022)
США не реализуют предложенные санкции против России, считает сенатор
Сенатор Башкин: США не реализуют предложенные конгрессменами санкции против России
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЧлен конституционного комитета Совфеда России Александр Башкин
Член конституционного комитета Совфеда России Александр Башкин
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Очередной санкционный пакет в отношении России, разработанный конгрессменами США, реализован не будет, для них представляет важность сам факт подобного документа, заявил РИА Новости в четверг член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
По сообщению зарубежных СМИ, в Конгрессе США подготовлен очередной документ, под названием "Акт о привлечении к ответственности Путина". Американские законодатели предлагают ввести ограничения против чиновников РФ, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы правительства Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина. В санкционном списке представители крупного бизнеса РФ. Новый проект санкций США предусматривает меры против проекта "Северный поток-2", включая связанные с ним организации и их акционеров. Россию предлагают признать государством – спонсором терроризма, "поддерживаемые РФ" силы в Донбассе также предлагается объявить террористами.
"Причина в очередных предложениях конгрессменов по санкциям – диалог глав России и США, который может перерасти в стабилизацию отношений стран, что беспокоит определенные силы в Соединенных Штатах", – сказал Башкин.
Он отметил, что поводов для введения санкций против РФ нет, поэтому конгрессмены пытаются под надуманным предлогом о якобы готовящемся "нападении" России на Украину такой повод придумать.
"Сами по себе эти предложения реализованы не будут, для них представляет ценность сам факт наличия таких инициатив", - сказал политик.
Он также подчеркнул, что подобные инициативы говорят о "в высшей степени непрофессионализме американских конгрессменов, поскольку в мировой практике не принято вводить санкции в отношении высших должностных лиц других стран".
По мнению законодателя, очередной документ свидетельствует "об отсутствии элементарного дипломатического образования у конгрессменов".