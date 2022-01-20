https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768754642.html
В США предложили ввести санкции против российских предпринимателей
В США предложили ввести санкции против российских предпринимателей - РИА Новости, 20.01.2022
В США предложили ввести санкции против российских предпринимателей
Конгрессмены США предлагают санкции против российских предпринимателей, среди них глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:56
2022-01-20T15:56
2022-01-20T16:13
в мире
сша
николай токарев
игорь сечин
роман абрамович
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транснефть
газпром
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США предлагают санкции против российских предпринимателей, среди них глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает газета Washington Post.Проект предполагает введение санкций против бизнесмена Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", бизнесмена Романа Абрамовича, бизнесмена Алишера Усманова, основателя компании "Русал" Олега Дерипаски.В списке также значатся глава ВТБ Андрей Костин, заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, глава компании "Транснефть" Николай Токарев.Проект санкций, согласно сообщению газеты, получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина". Документ в среду представил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, что следует из информации на сайте конгресса, но пока текст официально не опубликован.
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в мире, сша, николай токарев, игорь сечин, роман абрамович, втб, транснефть, газпром, алексей миллер
15:56 20.01.2022 (обновлено: 16:13 20.01.2022)
В США предложили ввести санкции против российских предпринимателей
WP: американские конгрессмены предложили ввести санкции против Сечина и Миллера