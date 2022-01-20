https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768754523.html

В США предложили ввести санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста

В США предложили ввести санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста - РИА Новости, 20.01.2022

В США предложили ввести санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста

Конгрессмены США предлагают ввести санкции против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:56

2022-01-20T15:56

2022-01-20T15:56

в мире

сша

маргарита симоньян

константин эрнст

конгресс сша

владимир соловьев (телеведущий)

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США предлагают ввести санкции против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, сообщает газета Washington Post."Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, российские граждане и действующие или бывшие российские должностные лица: ...Владимир Соловьев, медийная личность, ...Константин Эрнст, генеральный директор "Первого канала", ...Маргарита Симоньян, главный редактор RT", - говорится в тексте проекта санкций, полученном газетой.

https://ria.ru/20211021/simonyan-1755681961.html

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в мире, сша, маргарита симоньян, константин эрнст, конгресс сша, владимир соловьев (телеведущий)