https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768754523.html
В США предложили ввести санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста
В США предложили ввести санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста - РИА Новости, 20.01.2022
В США предложили ввести санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста
Конгрессмены США предлагают ввести санкции против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:56
2022-01-20T15:56
2022-01-20T15:56
в мире
сша
маргарита симоньян
константин эрнст
конгресс сша
владимир соловьев (телеведущий)
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США предлагают ввести санкции против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, сообщает газета Washington Post."Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, российские граждане и действующие или бывшие российские должностные лица: ...Владимир Соловьев, медийная личность, ...Константин Эрнст, генеральный директор "Первого канала", ...Маргарита Симоньян, главный редактор RT", - говорится в тексте проекта санкций, полученном газетой.
https://ria.ru/20211021/simonyan-1755681961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, маргарита симоньян, константин эрнст, конгресс сша, владимир соловьев (телеведущий)
В США предложили ввести санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста
Washington Post: в Конгрессе США предложили санкции против Симоньян, Соловьева и Эрнста