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https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768754253.html
Депутат рассказал, чем могут обернуться новые санкции США против России
Депутат рассказал, чем могут обернуться новые санкции США против России - РИА Новости, 20.01.2022
Депутат рассказал, чем могут обернуться новые санкции США против России
В случае принятия новых санкций США против России результатом будет полный разрыв отношений, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:54
2022-01-20T16:25
в мире
сша
госдума рф
санкции в отношении россии
россия
вячеслав никонов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В случае принятия новых санкций США против России результатом будет полный разрыв отношений, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов."Результат подобных санкций, если они будут приняты, (президентом РФ Владимиром) Путиным объявлен (ранее): разрыв отношений", - сказал политик.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html
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в мире, сша, госдума рф, санкции в отношении россии, россия, вячеслав никонов
15:54 20.01.2022 (обновлено: 16:25 20.01.2022)
 
Депутат рассказал, чем могут обернуться новые санкции США против России

Депутат Никонов: результатом санкций США, в случае их принятия, станет разрыв отношений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В случае принятия новых санкций США против России результатом будет полный разрыв отношений, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
"Результат подобных санкций, если они будут приняты, (президентом РФ Владимиром) Путиным объявлен (ранее): разрыв отношений", - сказал политик.
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США планируют воевать с Россией до последнего украинца
Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.
По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
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Америка задалась главными русскими вопросами
 
В миреСШАГосдума РФСанкции в отношении РоссииРоссияВячеслав Никонов
 
 
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