https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768752550.html

Никонов назвал новый проект антироссийских санкций страшилками

Никонов назвал новый проект антироссийских санкций страшилками - РИА Новости, 20.01.2022

Никонов назвал новый проект антироссийских санкций страшилками

Новый проект санкций США против России не оригинален, это акт, принятие которого ранее отложили, добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:46

2022-01-20T15:46

2022-01-20T16:04

политика

сша

вячеслав никонов

госдума рф

россия

владимир путин

донбасс

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США против России не оригинален, это акт, принятие которого ранее отложили, добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже находятся под санкциями, все эти меры работать не будут, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов."Это все тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма", - подчеркнул Никонов.Политик назвал проект санкций "страшилками", которые не будут работать.Политик назвал проект санкций "страшилками", которые не будут работать."Все эти страшилки как не работали, так и не работают", - добавил он.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768754642.html

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политика, сша, вячеслав никонов, госдума рф, россия, владимир путин, донбасс, северный поток — 2