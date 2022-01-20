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https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768752550.html
Никонов назвал новый проект антироссийских санкций страшилками
Никонов назвал новый проект антироссийских санкций страшилками - РИА Новости, 20.01.2022
Никонов назвал новый проект антироссийских санкций страшилками
Новый проект санкций США против России не оригинален, это акт, принятие которого ранее отложили, добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:46
2022-01-20T16:04
политика
сша
вячеслав никонов
госдума рф
россия
владимир путин
донбасс
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США против России не оригинален, это акт, принятие которого ранее отложили, добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже находятся под санкциями, все эти меры работать не будут, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов."Это все тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма", - подчеркнул Никонов.Политик назвал проект санкций "страшилками", которые не будут работать.Политик назвал проект санкций "страшилками", которые не будут работать."Все эти страшилки как не работали, так и не работают", - добавил он.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
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сша
россия
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политика, сша, вячеслав никонов, госдума рф, россия, владимир путин, донбасс, северный поток — 2
15:46 20.01.2022 (обновлено: 16:04 20.01.2022)
 
Никонов назвал новый проект антироссийских санкций страшилками

Депутат Госдумы Никонов: новый проект антироссийских санкций не оригинален

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Никонов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США против России не оригинален, это акт, принятие которого ранее отложили, добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже находятся под санкциями, все эти меры работать не будут, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
"Это все тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма", - подчеркнул Никонов.
Политик назвал проект санкций "страшилками", которые не будут работать.
Политик назвал проект санкций "страшилками", которые не будут работать.
"Все эти страшилки как не работали, так и не работают", - добавил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:56
В США предложили ввести санкции против российских предпринимателей
Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.
По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
 
ПолитикаСШАВячеслав НиконовГосдума РФРоссияВладимир ПутинДонбассСеверный поток — 2
 
 
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