https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768746382.html
СМИ: проект санкций США включает признание России "спонсором терроризма"
СМИ: проект санкций США включает признание России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 20.01.2022
СМИ: проект санкций США включает признание России "спонсором терроризма"
Новый проект санкций США против РФ предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:22
2022-01-20T15:22
2022-01-20T17:43
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США против РФ предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован."Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как "государство-спонсор терроризма")", - говорится в тексте проекта, который приводит газета Washington Post.Отмечается, что не позднее 60 дней после принятия акта госсекретарь должен представить комитетам конгресса отчет, в котором будут описаны "поддержка..., сотрудничество, военная координация" РФ с такими организациями, как "Талибан"*, "Хезболлах", Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и военное спецподразделение "Кудс" при нем.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, россия, иран, оон, талибан, хезболла
15:22 20.01.2022 (обновлено: 17:43 20.01.2022)
СМИ: проект санкций США включает признание России "спонсором терроризма"
Washington Post: проект санкций США включает признание России "спонсором терроризма"