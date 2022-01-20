https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768742960.html

В США представили новый проект санкций против России

В США представили новый проект санкций против России - РИА Новости, 20.01.2022

В США представили новый проект санкций против России

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, сообщается на сайте конгресса США. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:03

2022-01-20T15:03

2022-01-20T17:21

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, сообщается на сайте конгресса США."(Законопроект. — Прим. ред.) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей", — отмечается на портале.Документ внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст проекта пока официально не опубликовали.По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и включает следующие пункты:Накануне президент США Джо Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, заявил, что Вашингтон готов принять новый пакет ограничений против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. Среди возможных шагов он назвал запрет российским банкам проводить операции в долларах и отключение от SWIFT.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о российской угрозе и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220119/sanktsii-1768639368.html

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