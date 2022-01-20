15:03 20.01.2022 (обновлено: 17:21 20.01.2022)
В США представили новый проект санкций против России
Конгрессмен Бэнкс представил новый проект санкций против России
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, сообщается на сайте конгресса США.
"(Законопроект. — Прим. ред.) о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей", — отмечается на портале.
Документ внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст проекта пока официально не опубликовали.
По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и включает следующие пункты:
- —объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма;
- —запрет на операции с российским госдолгом;
- —меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров;
- —прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства;
- —прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским;
- —санкции против президента России Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу ЦИК Эллу Памфилову, руководителя администрации президента Антона Вайно, главу СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайку;
- —санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, в проекте далее упомянуты ВЭБ и связанные с ним лица, а также Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров;
- —санкции против журналистов: главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.
Накануне президент США Джо Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, заявил, что Вашингтон готов принять новый пакет ограничений против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. Среди возможных шагов он назвал запрет российским банкам проводить операции в долларах и отключение от SWIFT.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о российской угрозе и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.