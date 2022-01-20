https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768702190.html

Байден пригрозил запретить российским банкам долларовые операции

Байден пригрозил запретить российским банкам долларовые операции - РИА Новости, 20.01.2022

Байден пригрозил запретить российским банкам долларовые операции

Президент США Джо Байден на пресс-конеференции по случаю проведенного года на этом посту заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Вашингтон может... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:12

2022-01-20T12:12

2022-01-20T12:14

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конеференции по случаю проведенного года на этом посту заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Вашингтон может запретить российским банкам проводить операции в долларах.Эта мера станет одним из пунктов, которые могут войти в пакет санкций, которым неоднократно угрожала американское руководство. Помимо этого, он может также включать отключение от SWIFT."Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России", — сказал Байден.Отвечая на вопрос о том, почему угроза новых ограничений должна повлиять на российского лидера, американский президент ответил: "Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг". По его словам, реакция Вашингтона станет для Москвы катастрофой. О переговорах по гарантиям безопасностиАмериканский лидер заявил, что во время переговоров по соглашениям о безопасности, предложенных Россией, стороны не смогли прийти к консенсусу. В проектах документов Москва настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и отказе альянса от расширения на восток."Пока три встречи, которые у нас прошли — (в рамках ) ОБСЕ и так далее, — не дали какого-либо результата", — сказал Байден.При этом он добавил, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Также Байден рассказал, что объем американской помощи Киеву составил 600 миллионов долларов.В то же время, президент США отметил, что пока речь о вхождении Украины в НАТО не идет."Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не очень велика... если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии", — отметил он.Американский лидер добавил, что Вашингтон готов договариваться с Москвой по поводу отказу от размещения на Украине стратегических вооружений.Угроза ядерной войныТакже Байден выразил опасения из-за возможности втягивания альянса в конфликт с Россией."Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, — ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля", — ответил он на вопрос о вероятности столкновения России с НАТО из-за Украины.По его словам, Путин стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны", а это "не очень хорошая позиция, чтобы доминировать в мире".При этом он не исключил вероятности проведения нового саммита с президентом России."Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует", — заявил он.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768700324.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768695016.html

https://ria.ru/20220120/ssha-1768688305.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768680716.html

https://ria.ru/20220120/dogovorennost-1768657604.html

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