https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768674832.html

Эксперт предположил, какие сферы попадут под новые санкции США

Эксперт предположил, какие сферы попадут под новые санкции США - РИА Новости, 20.01.2022

Эксперт предположил, какие сферы попадут под новые санкции США

Санкции, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут затронуть поставки технологий и зарубежную собственность россиян, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:01

2022-01-20T10:01

2022-01-20T10:31

украина

сша

джо байден

санкции в отношении россии

сергей ознобищев

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкции, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут затронуть поставки технологий и зарубежную собственность россиян, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.Ранее президент США Джо Байден заявил, что России никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.По его словам, вероятно, может быть ограничен доступ РФ к американскому фондовому рынку."(США) запустят механизм персональных санкций... Начнется расследование по поводу собственности, возможен отъем собственности", - полагает эксперт.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия также неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768659666.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html

украина

сша

россия

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украина, сша, джо байден, санкции в отношении россии, сергей ознобищев, цены на нефть, россия