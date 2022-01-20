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Эксперт предположил, какие сферы попадут под новые санкции США
Эксперт предположил, какие сферы попадут под новые санкции США - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт предположил, какие сферы попадут под новые санкции США
Санкции, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут затронуть поставки технологий и зарубежную собственность россиян, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:01
2022-01-20T10:31
украина
сша
джо байден
санкции в отношении россии
сергей ознобищев
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкции, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут затронуть поставки технологий и зарубежную собственность россиян, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.Ранее президент США Джо Байден заявил, что России никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.По его словам, вероятно, может быть ограничен доступ РФ к американскому фондовому рынку."(США) запустят механизм персональных санкций... Начнется расследование по поводу собственности, возможен отъем собственности", - полагает эксперт.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия также неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768659666.html
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украина, сша, джо байден, санкции в отношении россии, сергей ознобищев, цены на нефть, россия
10:01 20.01.2022 (обновлено: 10:31 20.01.2022)
 
Эксперт предположил, какие сферы попадут под новые санкции США

Эксперт Ознобищев: новые санкции США могут затронуть технологии и зарубежную собственность

© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкции, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут затронуть поставки технологий и зарубежную собственность россиян, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что России никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.
"Экономически это прекращение вообще любых поставок любых технологий", - сказал Ознобищев, отвечая на вопрос, какого характера могут быть санкции.
По его словам, вероятно, может быть ограничен доступ РФ к американскому фондовому рынку.
"(США) запустят механизм персональных санкций... Начнется расследование по поводу собственности, возможен отъем собственности", - полагает эксперт.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия также неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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