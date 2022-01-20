04:46 20.01.2022 (обновлено: 11:27 20.01.2022)
СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России
Axios: Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против России прямо сейчас
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать якобы возможной эскалации со стороны России для введения санкций против нее, а ввести ограничения уже сейчас, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
"Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока — 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны (для Киева. — Прим. ред.)", — заявил близкий к Зеленскому источник.
Как добавил источник издания, украинская сторона выразила мнение, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем "в лучшем случае (будут. — Прим. ред.) нейтральны, а в худшем даже поощряют Путина".
Сами же переговоры сенаторов из США и украинского президента прошли в позитивном ключе, кроме, как подчеркивает портал, вопроса о времени введения санкций против России.
По данным пресс-службы президента Украины, Зеленский на этой неделе провел встречу с сенаторами США, которых проинформировал о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль американского конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия между Украиной и США. Зеленский сказал сенаторам США, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вчера, 08:00Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"