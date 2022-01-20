https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768659666.html

СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России

СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России - РИА Новости, 20.01.2022

СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать якобы возможной эскалации со стороны России для введения... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T04:46

2022-01-20T04:46

2022-01-20T11:27

в мире

киев

сша

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

санкции

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать якобы возможной эскалации со стороны России для введения санкций против нее, а ввести ограничения уже сейчас, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.Как добавил источник издания, украинская сторона выразила мнение, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем "в лучшем случае (будут. — Прим. ред.) нейтральны, а в худшем даже поощряют Путина".Сами же переговоры сенаторов из США и украинского президента прошли в позитивном ключе, кроме, как подчеркивает портал, вопроса о времени введения санкций против России.По данным пресс-службы президента Украины, Зеленский на этой неделе провел встречу с сенаторами США, которых проинформировал о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль американского конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия между Украиной и США. Зеленский сказал сенаторам США, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

киев

сша

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, санкции, россия