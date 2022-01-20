Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768659666.html
СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России
СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России - РИА Новости, 20.01.2022
СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать якобы возможной эскалации со стороны России для введения... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:46
2022-01-20T11:27
в мире
киев
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать якобы возможной эскалации со стороны России для введения санкций против нее, а ввести ограничения уже сейчас, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.Как добавил источник издания, украинская сторона выразила мнение, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем "в лучшем случае (будут. — Прим. ред.) нейтральны, а в худшем даже поощряют Путина".Сами же переговоры сенаторов из США и украинского президента прошли в позитивном ключе, кроме, как подчеркивает портал, вопроса о времени введения санкций против России.По данным пресс-службы президента Украины, Зеленский на этой неделе провел встречу с сенаторами США, которых проинформировал о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль американского конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия между Украиной и США. Зеленский сказал сенаторам США, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_4e754e8dd57e6448bec5394b613d36b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, санкции, россия
04:46 20.01.2022 (обновлено: 11:27 20.01.2022)
 
СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России

Axios: Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против России прямо сейчас

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов, посетивших недавно Киев, не ждать якобы возможной эскалации со стороны России для введения санкций против нее, а ввести ограничения уже сейчас, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

"Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока — 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны (для Киева. — Прим. ред.)", — заявил близкий к Зеленскому источник.

Как добавил источник издания, украинская сторона выразила мнение, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем "в лучшем случае (будут. — Прим. ред.) нейтральны, а в худшем даже поощряют Путина".
Сами же переговоры сенаторов из США и украинского президента прошли в позитивном ключе, кроме, как подчеркивает портал, вопроса о времени введения санкций против России.
По данным пресс-службы президента Украины, Зеленский на этой неделе провел встречу с сенаторами США, которых проинформировал о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль американского конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия между Украиной и США. Зеленский сказал сенаторам США, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:36
Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 08:00
Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОСанкцииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС