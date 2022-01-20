https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html

Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями

Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями - РИА Новости, 20.01.2022

Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями

Вашингтон готовит для России "никогда не виданные санкции" на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T00:36

2022-01-20T00:36

2022-01-20T01:38

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

россия

киев

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766899862_0:254:2958:1918_1920x0_80_0_0_30738155bade9d984ac483ec571e809c.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Вашингтон готовит для России "никогда не виданные санкции" на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил президент США Джо Байден.Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, "почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России Владимира Путина".По его словам, Россию ждет "катастрофа", если она решит "завоевывать" Украину."Если они (Москва. — Прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену. <...> Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом", — добавил Байден.Однако политик выразил мнение, что такая мера навредит и мировой экономике и американской, в частности."Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России", — сказал президент.При этом он признал, что российский лидер не хочет конфронтации. Кроме того, подчеркнул глава Белого дома, во время разговора с ним возникло взаимопонимание."Я думаю, он (Путин. — Прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны. Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет", — предположил американский президент.США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

https://ria.ru/20211222/diplomatiya-1764793022.html

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767720045.html

украина

сша

россия

киев

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия, киев, дмитрий песков, нато, вашингтон