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Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями - РИА Новости, 20.01.2022
Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
Вашингтон готовит для России "никогда не виданные санкции" на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил президент США Джо Байден. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T00:36
2022-01-20T01:38
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
россия
киев
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Вашингтон готовит для России "никогда не виданные санкции" на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил президент США Джо Байден.Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, "почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России Владимира Путина".По его словам, Россию ждет "катастрофа", если она решит "завоевывать" Украину."Если они (Москва. — Прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену. &lt;...&gt; Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом", — добавил Байден.Однако политик выразил мнение, что такая мера навредит и мировой экономике и американской, в частности."Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России", — сказал президент.При этом он признал, что российский лидер не хочет конфронтации. Кроме того, подчеркнул глава Белого дома, во время разговора с ним возникло взаимопонимание."Я думаю, он (Путин. — Прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны. Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет", — предположил американский президент.США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия, киев, дмитрий песков, нато, вашингтон
00:36 20.01.2022 (обновлено: 01:38 20.01.2022)
 
Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями

Байден пригрозил России ограничениями на операции с долларом при эскалации на Украине

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме США
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Вашингтон готовит для России "никогда не виданные санкции" на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил президент США Джо Байден.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, "почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России Владимира Путина".

"Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг", — пригрозил американский лидер.

По его словам, Россию ждет "катастрофа", если она решит "завоевывать" Украину.
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"Если они (Москва. — Прим. ред.) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену. <...> Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом", — добавил Байден.
Однако политик выразил мнение, что такая мера навредит и мировой экономике и американской, в частности.
"Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России", — сказал президент.
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При этом он признал, что российский лидер не хочет конфронтации. Кроме того, подчеркнул глава Белого дома, во время разговора с ним возникло взаимопонимание.
"Я думаю, он (Путин. — Прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны. Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет", — предположил американский президент.
США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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