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В Приангарье ввели самоизоляцию для непривитых пожилых людей
В Приангарье ввели самоизоляцию для непривитых пожилых людей - РИА Новости, 20.01.2022
В Приангарье ввели самоизоляцию для непривитых пожилых людей
Режим самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет введен в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:43
2022-01-20T09:43
2022-01-20T09:43
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Режим самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет введен в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 20 января подписал изменения в указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции."В Иркутской области вводится режим самоизоляции для не вакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет. Мера будет действовать неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.Кроме того, работодателям рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, иркутская область, здоровье - общество, коронавирусы, игорь кобзев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Приангарье ввели самоизоляцию для непривитых пожилых людей
В Иркутской области ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 жителей старше 60 лет