https://ria.ru/20220120/sammit-1768654560.html

Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным

Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным - РИА Новости, 20.01.2022

Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:38

2022-01-20T01:38

2022-01-20T01:41

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767720045.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, киев, дмитрий песков, нато, вашингтон