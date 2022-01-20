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Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным
Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным - РИА Новости, 20.01.2022
Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:38
2022-01-20T01:41
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
киев
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, киев, дмитрий песков, нато, вашингтон
01:38 20.01.2022 (обновлено: 01:41 20.01.2022)
 
Байден рассматривает возможность нового саммита с Путиным

Президент США Байден заявил, что рассматривает возможность нового саммита с Путиным

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует", — сказал Байден на пресс-конференции, комментируя ход дипломатических дискуссий между представителями двух стран, посвященных поиску ключей к разрядке кризиса вокруг Украины.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Западные СМИ скрывают суть переговоров с Россией
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденРоссияКиевДмитрий ПесковНАТОВашингтон
 
 
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