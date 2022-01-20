https://ria.ru/20220120/saakashvili-1768796115.html

Путин "проверяет" Запад, заявил Саакашвили

Путин "проверяет" Запад, заявил Саакашвили - РИА Новости, 20.01.2022

Путин "проверяет" Запад, заявил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что полномасштабного вторжения РФ на Украину в ближайшие недели не будет, избежать полномасштабной войны в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:46

2022-01-20T18:46

2022-01-20T18:46

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что полномасштабного вторжения РФ на Украину в ближайшие недели не будет, избежать полномасштабной войны в будущем можно при правильной реакции Запада."То, что происходит сейчас со стороны России по отношению к Украине – это пока что разведка реакции Запада и самой Украины на угрозу. Я не ожиданию полномасштабного нападения (президента РФ Владимира - ред.) Путина в ближайшие недели. Если Запад будет и дальше правильно реагировать, мы сможем избежать угрозы полномасштабной войны", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в четверг.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

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в мире, киев, москва, михаил саакашвили, нато, ситуация в днр и лнр, россия