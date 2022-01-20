https://ria.ru/20220120/rusagro-1768669274.html

Суд арестовал активы "Русагро" и его совладельцев на 22 миллиарда рублей

Суд арестовал активы "Русагро" и его совладельцев на 22 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.01.2022

Суд арестовал активы "Русагро" и его совладельцев на 22 миллиарда рублей

Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на активы ГК "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, и его акционеров Вадима Мошковича и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:22

2022-01-20T09:22

2022-01-20T09:22

экономика

саратовская область

солнечные продукты

русагро

максим воробьев

вадим мошкович

волжский терминал

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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на активы ГК "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, и его акционеров Вадима Мошковича и Максима Басова на сумму 21,88 миллиарда рублей в качестве обеспечительных мер по иску конкурсного управляющего и кредиторов компании "Волжский терминал", признанной банкротом в 2019 году, следует из опубликованного определения суда.В июле 2019 года арбитраж по иску ООО "ГК "Русагро" признал ООО "Волжский терминал" банкротом и открыл конкурсное производство. Позднее конкурсный управляющий компании "Волжский терминал" Иван Басков и ее кредиторы ООО "Синко Трейд" и Татьяна Бордачева потребовали привлечь контролирующих лиц должника - Мошковича, Басова и ГК "Русагро" к субсидиарной ответственности по делу, в связи с чем "Синко Трейд" заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер."В связи с рассмотрением арбитражным судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, суд в целях сохранения существующего баланса интересов и существующего состояния отношений ... пришел к выводу о необходимости принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и имущество Басова М.Д., Мошковича В.Н., ООО "ГК "Русагро", так как являются лицами, в отношении которых арбитражным судом рассматривается заявление о привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Волжский терминал", - говорится в определении суда.Суд наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество Басова, Мошковича и ГК "Русагро" на сумму 21,88 миллиарда рублей. Конкретное имущество, на которое налагается арест, в определении суда не поименовано.Со ссылкой на отчет конкурсного управляющего поясняется, что в реестр требований кредиторов "Волжского терминала" включены требования в размере 33,41 миллиарда рублей, при этом разность между суммой требований кредиторов, включенных в реестр, и стоимостью реализованного имущества должника составляет 21,88 миллиарда рублей.Компания "Волжский терминал" (Саратовская область), зарегистрированная в 2008 году, ранее входила в холдинг "Солнечные продукты". Эта производственная площадка включала в себя маслоэкстракционный завод, речной отгрузочный терминал и элеваторный комплекс. Компания "Астон", один из крупнейших российских экспортеров сельскохозяйственной продукции, в апреле 2021 года подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 100% имущества обанкротившегося "Волжского терминала"."Русагро" в октябре 2018 года сообщила о приобретении права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Ltd., владеющей холдингом "Солнечные продукты", который был одним из ведущих российских производителей масла. Позже в том же году "Русагро" приобрела права требований к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на 34,7 миллиарда рублей.Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 57% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры - предприниматель Максим Воробьев (около 10% акций) и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов (8%). Free float составляет порядка 25%.

https://ria.ru/20210406/ananevy-1727063099.html

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экономика, саратовская область, солнечные продукты, русагро , максим воробьев, вадим мошкович, волжский терминал