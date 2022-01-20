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Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля - РИА Новости, 20.01.2022
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля
Рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:15
2022-01-20T03:15
2022-01-20T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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совкомбанк
михаил васильев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По его словам, в первом квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу.Кроме того, рубль может укрепиться, если и иностранные инвесторы вернутся в российские ОФЗ. Это возможно, если регулятор даст сигнал о завершении цикла ужесточения монетарной политики, а также снизится геополитическая премия в котировках российских активов, указал Васильев.По прогнозам аналитика, рубль может укрепиться к доллару до 72-73 в первом квартале 2022 года.
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экономика, рубль, доллар, совкомбанк, михаил васильев, россия
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля
Аналитик Васильев: рубль выиграет от увеличения предложение и снижения спроса на доллар