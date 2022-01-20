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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220120/rubl-1768650408.html
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля - РИА Новости, 20.01.2022
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля
Рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:15
2022-01-20T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
совкомбанк
михаил васильев
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По его словам, в первом квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу.Кроме того, рубль может укрепиться, если и иностранные инвесторы вернутся в российские ОФЗ. Это возможно, если регулятор даст сигнал о завершении цикла ужесточения монетарной политики, а также снизится геополитическая премия в котировках российских активов, указал Васильев.По прогнозам аналитика, рубль может укрепиться к доллару до 72-73 в первом квартале 2022 года.
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экономика, рубль, доллар, совкомбанк, михаил васильев, россия
03:15 20.01.2022
 
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля

Аналитик Васильев: рубль выиграет от увеличения предложение и снижения спроса на доллар

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Предложение долларов на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent (выше 90 долларов за баррель), подъеме цен на газ, металлы и другое экспортное сырье", — отметил эксперт.
По его словам, в первом квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу.
Кроме того, рубль может укрепиться, если и иностранные инвесторы вернутся в российские ОФЗ. Это возможно, если регулятор даст сигнал о завершении цикла ужесточения монетарной политики, а также снизится геополитическая премия в котировках российских активов, указал Васильев.
По прогнозам аналитика, рубль может укрепиться к доллару до 72-73 в первом квартале 2022 года.
Доллар Евро - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСовкомбанкМихаил ВасильевРоссия
 
 
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