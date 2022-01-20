https://ria.ru/20220120/rubl-1768650408.html

Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля

Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля - РИА Новости, 20.01.2022

Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля

Рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:15

2022-01-20T03:15

2022-01-20T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

совкомбанк

михаил васильев

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По его словам, в первом квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу, а также туристических поездок за границу.Кроме того, рубль может укрепиться, если и иностранные инвесторы вернутся в российские ОФЗ. Это возможно, если регулятор даст сигнал о завершении цикла ужесточения монетарной политики, а также снизится геополитическая премия в котировках российских активов, указал Васильев.По прогнозам аналитика, рубль может укрепиться к доллару до 72-73 в первом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20220119/valyuta-1768471638.html

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экономика, рубль, доллар, совкомбанк, михаил васильев, россия