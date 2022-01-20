https://ria.ru/20220120/rosturizm-1768677863.html

Ростуризм впервые лишил аккредитации классификатора отелей

Ростуризм впервые лишил аккредитации классификатора отелей - РИА Новости, 20.01.2022

Ростуризм впервые лишил аккредитации классификатора отелей

Ростуризм впервые приостановил аккредитацию организации, которая занимается классификацией отелей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:44

2022-01-20T10:44

2022-01-20T10:45

туризм

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

отели

туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ростуризм впервые приостановил аккредитацию организации, которая занимается классификацией отелей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.Там отметили, что неоднократно получали жалобы туристов на несоответствие заявленных услуг реальным, особенно в Краснодарском крае и Крыму."Звезды" гостиницам пока не будет выдавать общественная организация "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым". "В ходе проведения выездной инспекции трех крымских отелей были выявлены нарушения, связанные с несоответствием средств размещения заявленной звездности", — отметили в Ростуризме.В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной стало несвоевременное предоставление сведений об объектах и нарушение правил о классификации гостиниц. В частности, организация присваивала категории гостевым домам, находящиеся в жилом фонде."Повышение качества туристических услуг является ключевой задачей Ростуризма... Турист не должен платить за один уровень, гарантированный ему количеством звезд отеля, а по факту получать другой, меньше. Такие ситуации недопустимы, и мы будем жестко их пресекать. Сейчас готовим еще ряд выездных инспекций в три региона", — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.В ведомстве уточнили, что данные обо всех нарушениях постоянно передаются в Роспотребнадзор.Классификация объектов туризма в России начала действовать с 2011 года, на данный момент в федеральном перечне – 16 549 гостиниц и 167 аккредитованных организаций. Несмотря на долгую историю, ни одного решения о приостановлении действия аттестата аккредитации ранее принято не было. С 1 января 2022 года классификацию должны проходить все отели без исключения.

https://ria.ru/20220117/krym-1768205229.html

https://ria.ru/20211130/krym-1761471061.html

https://ria.ru/20211129/krym-1761249626.html

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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, отели, туризм, зарина догузова, россия