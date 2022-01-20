Блинкен обвинил Россию в пренебрежении международными принципами
Госсекретарь США Блинкен: Россия в ситуации с Украиной пренебрегает международными нормами
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Россия в ситуации вокруг Украины пренебрегает международными принципами, нарушает установки из "Хельсинского акта", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как заявил Блинкен в ходе выступления в Берлине, трансляцию которого вел сайт госдепа, в 1975 году Россия и другие страны ОБСЕ подписали "Хельсинкский акт", устанавливающий руководящие принципы поведения в международных отношениях. "Россия с тех пор нарушила все эти принципы в Украине и неоднократно давала ясно понять о своем пренебрежении ими", - заявил Блинкен.
По его словам, Россия выборочно следует и положениям венского документа от 1990 года о мерах по укреплению доверия и безопасности. Он заявил, что Россия не уведомляет о военных учениях, не отвечает на вопросы о наращивании группировки на границе.
Блинкен заявил, что Украину убедили отказаться от ядерного арсенала с помощью "Будапештского меморандума", где РФ, США и Великобритания "обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". "Нам достаточно спросить у жителей Крыма и Донбасса, что произошло с этими обещаниями", - сказал госсекретарь.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.