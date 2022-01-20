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Эксперт объяснил, почему рейтинг Байдена может вырасти
Эксперт объяснил, почему рейтинг Байдена может вырасти - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт объяснил, почему рейтинг Байдена может вырасти
Рейтинг одобрения Джо Байдена снижается по мере роста инфляции в стране, отсюда и вытекает желание американского президента ускорить сокращение мер поддержки... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:31
2022-01-20T14:31
экономика
инфляция
сша
джо байден
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения Джо Байдена снижается по мере роста инфляции в стране, отсюда и вытекает желание американского президента ускорить сокращение мер поддержки экономики США для стабилизации ситуации с инфляционным давлением, заявил РИА Новости аналитик "Финама" Александр Потавин."Рейтинг одобрения Джо Байдена снижается по мере роста инфляции в стране. С учетом того, что выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента Джо Байдена, их результаты могут оказаться весьма плачевными для демократической партии США, за которую выступает Байден. Отсюда вытекает желание американского президента провести "рекалибровку" мер поддержки экономики США", – говорит Потавин.Эксперт отмечает, что сейчас ФРС США уже начал переход к ужесточению своей монетарной политики, это будет выражаться в экстренном сворачивании программы скупки активов на рынке и последующим повышением ставки. Он считает это ключевым пунктом повестки дня для экономики США, который позволит остановить дальнейший рост цен, повысить доверие к банковскому регулятору и поднять рейтинг действующего президента.Годовая инфляция по итогам 2021 года ускорила рост до 7% с 6,8% годовых в ноябре, а только за декабрь цены выросли на 0,5%. Потавин полагает, что для борьбы с инфляцией члены ФРС США считают необходимым запустить цикл повышения ставок, начиная с марта.Президент США в ночь на четверг заявил о необходимости провести "рекалибровку" мер экономической поддержки в условиях высокой инфляции. Рекалибровка, о которой ранее говорило руководство Федеральной резервной системы, может означать повышение ставок и сворачивание выкупа активов на фондовом рынке. В настоящее время базовая процентная ставка ФРС США находится на уровне 0-0,25%.Потавин напоминает, что во время пандемии Байден запустил беспрецедентные меры поддержки (в частности, была простая раздача денег широкому кругу граждан), а последующее смягчение карантинных ограничений привело к потребительскому буму – дополнительные деньги у граждан от государства при невысоком предложении привело к резкому росту цен на товары.
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экономика, инфляция, сша, джо байден, федеральная резервная система сша
14:31 20.01.2022
 
Эксперт объяснил, почему рейтинг Байдена может вырасти

Эксперт Потавин: бескомпромиссная борьба с инфляцией в США может повысить рейтинг Байдена

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рейтинг одобрения Джо Байдена снижается по мере роста инфляции в стране, отсюда и вытекает желание американского президента ускорить сокращение мер поддержки экономики США для стабилизации ситуации с инфляционным давлением, заявил РИА Новости аналитик "Финама" Александр Потавин.
"Рейтинг одобрения Джо Байдена снижается по мере роста инфляции в стране. С учетом того, что выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента Джо Байдена, их результаты могут оказаться весьма плачевными для демократической партии США, за которую выступает Байден. Отсюда вытекает желание американского президента провести "рекалибровку" мер поддержки экономики США", – говорит Потавин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
12:33
В Кремле отреагировали на угрозы Байдена в адрес России
Эксперт отмечает, что сейчас ФРС США уже начал переход к ужесточению своей монетарной политики, это будет выражаться в экстренном сворачивании программы скупки активов на рынке и последующим повышением ставки. Он считает это ключевым пунктом повестки дня для экономики США, который позволит остановить дальнейший рост цен, повысить доверие к банковскому регулятору и поднять рейтинг действующего президента.
Годовая инфляция по итогам 2021 года ускорила рост до 7% с 6,8% годовых в ноябре, а только за декабрь цены выросли на 0,5%. Потавин полагает, что для борьбы с инфляцией члены ФРС США считают необходимым запустить цикл повышения ставок, начиная с марта.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
10:33
Сенатор ответил на угрозы Байдена запретить операции в долларах для России
Президент США в ночь на четверг заявил о необходимости провести "рекалибровку" мер экономической поддержки в условиях высокой инфляции. Рекалибровка, о которой ранее говорило руководство Федеральной резервной системы, может означать повышение ставок и сворачивание выкупа активов на фондовом рынке. В настоящее время базовая процентная ставка ФРС США находится на уровне 0-0,25%.
Потавин напоминает, что во время пандемии Байден запустил беспрецедентные меры поддержки (в частности, была простая раздача денег широкому кругу граждан), а последующее смягчение карантинных ограничений привело к потребительскому буму – дополнительные деньги у граждан от государства при невысоком предложении привело к резкому росту цен на товары.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:56
Пушков указал США на их "потрясающую глупость"
 
ЭкономикаИнфляцияСШАДжо БайденФедеральная резервная система США
 
 
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