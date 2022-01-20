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Чешские депутаты призвали правительство пересмотреть отношения с Россией
Чешские депутаты призвали правительство пересмотреть отношения с Россией - РИА Новости, 20.01.2022
Чешские депутаты призвали правительство пересмотреть отношения с Россией
Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией правительству "отважно начать ревизию отношений с... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:51
2022-01-20T11:27
в мире
чехия
москва
парламент чехии
россия
павел фишер
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ПРАГА, 20 янв — РИА Новости. Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией правительству "отважно начать ревизию отношений с Россией", сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.По словам Фишера, члены комитета понимают, что "это задача на долгую перспективу".Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов и заявила, что обвинения в причастности ко взрыву абсурдны, голословны и надуманны.В Кремле отметили, что бездоказательные заявления Чехии в адрес России — это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы, они нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.
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в мире, чехия, москва, парламент чехии, россия, павел фишер
03:51 20.01.2022 (обновлено: 11:27 20.01.2022)
 
Чешские депутаты призвали правительство пересмотреть отношения с Россией

Чешский депутат Фишер призвал правительство страны начать ревизию отношений с Россией

© Depositphotos / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / rognar
Базилика Святых Михаила и Флориана. Архивное фото
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ПРАГА, 20 янв — РИА Новости. Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией правительству "отважно начать ревизию отношений с Россией", сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.

"Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией", — сказал он после заседания комитета.

По словам Фишера, члены комитета понимают, что "это задача на долгую перспективу".
Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов и заявила, что обвинения в причастности ко взрыву абсурдны, голословны и надуманны.
В Кремле отметили, что бездоказательные заявления Чехии в адрес России — это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы, они нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 16:48
Россия согласна выводить отношения с Чехией из тупика, заявили в МИД
 
В миреЧехияМоскваПарламент ЧехииРоссияПавел Фишер
 
 
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