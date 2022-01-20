https://ria.ru/20220120/reviziya-1768658590.html

Чешские депутаты призвали правительство пересмотреть отношения с Россией

Чешские депутаты призвали правительство пересмотреть отношения с Россией - РИА Новости, 20.01.2022

Чешские депутаты призвали правительство пересмотреть отношения с Россией

Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией правительству "отважно начать ревизию отношений с... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:51

2022-01-20T03:51

2022-01-20T11:27

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парламент чехии

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павел фишер

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ПРАГА, 20 янв — РИА Новости. Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией правительству "отважно начать ревизию отношений с Россией", сообщил журналистам его председатель Павел Фишер.По словам Фишера, члены комитета понимают, что "это задача на долгую перспективу".Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов и заявила, что обвинения в причастности ко взрыву абсурдны, голословны и надуманны.В Кремле отметили, что бездоказательные заявления Чехии в адрес России — это часть широкомасштабной кампании Запада против Москвы, они нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.

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