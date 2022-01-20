https://ria.ru/20220120/referendum-1768790842.html

Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии назначили на 27 февраля

Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии назначили на 27 февраля - РИА Новости, 20.01.2022

Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии назначили на 27 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля, сообщила в четверг... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:22

2022-01-20T18:22

2022-01-20T19:02

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля, сообщила в четверг пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ №14 "О назначении республиканского референдума". В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года", - отмечается в сообщении.Там говорится, что указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Выносимые на референдум изменения и дополнения конституции прилагаются к указу.Как отмечает пресс-служба, принятое на референдуме решение вступит в силу через десять дней после официального публикования. "Установлено, что решение, принятое референдумом, является неотъемлемой частью конституции", - говорится в сообщении.Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение референдума, обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере.Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могут направлять в любые государственные органы. В этот период власти страны получили более 7 тысяч предложений от граждан по проекту.В частности, опубликованный ранее проект предполагает, что Белоруссия остается президентской республикой. При этом предлагается закрепить норму, что одно и тоже лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220118/belorussiya-1768402284.html

https://ria.ru/20211227/konstitutsiya-1765734584.html

https://ria.ru/20211227/konstitutsiya-1765672595.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко